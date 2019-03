Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele raportului toxicologic sunt asteptate. Medicul legist a amanat finalizarea anchetei pana pe 23 iulie, cand vor fi furnizate toate detaliile. „Politia a venit la fata locului, au fost urmate toate protocoalele, iar moartea a fost confirmata si tratata ca nesuspecta", a transmis biroul anchetatorului.…

- Keith Flint, solistul grupului The Prodigy, a fost gasit mort, pe 4 martie, in casa lui din Essex, dupa ce s-a spanzurat, potrivit raportului provizoriu al legistului, scrie news.ro.Rezultatele raportului toxicologic sunt asteptate, potrivit BBC. Medicul legist a amanat finalizarea…

- Polițiștii nu s-au așteptat la o astfel de reacție din partea batrânii când au informat-o ca soțul ei urmeaza sa stea dupa gratii șase luni pentru furtul unor gaini. Inițial, femeia pare sa nu le prea dea crezare. În scurt timp, reacția batrânei i-a șocat pur și…

- Un tanar de 23 de ani a fost retinut de politistii din Capitala dupa ce si-a amenintat fosta prietena, provocand un scandal in fata apartamntului acesteia. Ulterior, el a fost arestat preventiv pentru santaj, lovirea sau alte violente, amenintare si hartuire, politistii emitand un ordin de protectie…

- Un adolescent de 17 ani din Pogoanele a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, a intrat cu forța in locuințele a doua batrane din localitate. Poliția a fost sesizata duminica despre faptul ca in noaptea precedenta, o batrana de 80 de ani a fost victima…

- Un avocat din Craiova a sesizat Poliția despre faptul ca a fost lovit și amenințat de catre doi tineri, aceștia fiind acum cercetați pentru ultraj judiciar. Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Cosmin Gradinaru, a declarat ca polițiștii craioveni au fost sesizați sambata de catre un barbat de…