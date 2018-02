Stiri pe aceeasi tema

- Legea preventiei a intrat in vigoare din 17 ianuarie, insa lista cu contraventiile ce pot fi iertate la prima abatere a fost publicata abia luni, in Monitorul Oficial. Sunt 70 de situatii in care inspectorii de munca sau cei de la ANAF vor putea doar un avertisment, in acest context. Contraventiile…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- roiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din Romania figureaza marți pe agenda Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare. Acesta deja a trecut…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare.

- O analiza realizata de portalul Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati. Tranzacțiile cu mașini noi au depașit…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a contraventiilor au obligatia ca, in trei luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, sa elaboreze si sa difuzeze materiale documentare si ghiduri si sa aloce pe pagina de internet sectiuni speciale…

- Șoferii care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. CNAIR verifica respectarea…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Sesizarea trimisa CCR privește Legea de aprobare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea și completarea art. 11 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 22/2009 privind inființarea Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații. Printre argumentele…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…

- In luna mai 2017, Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza. Dupa promulgarea acesteia prin Decretul nr. 1181/2017, in data de 18 decembrie, Legea 258, publicata in…

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…

- Din 17 ianuarie 2018, firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi amenzi de la inspectorii ANAF, ITM, ISU sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema in maxim 90 de zile calendaristice. Legea prevenirii a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial…

- Vine Anul Nou cu o veste proasta pentru proprietarii de masini din Romania mai ales care au ceva vechime.Zilele acestea, mai precis pe 19 decembrie, a aparut o noua lege care ii va afecta pe toti posesorii de autoturisme mai vechi.Actul normativ se va aplica partial de la 1 ianuarie si integral din…

- Proiectul a fost adoptat in noiembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Proiectul reglementeaza unele instrumente care trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii. 'In acest sens, autoritatile/ institutiile publice cu atributii de control, constatare si sanctionare…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor…

- Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare…

- "Sistemele acestea sunt printre putinele testate in lupta, ceea ce este foarte important pentru militari”, a precizat Mihai Fifor, la audierea de prezentare a bugetului MApN.Scrisoarea de oferta si acceptare pentru achizitia sistemelor de rachete Patriot a fost semnata pe 29 noiembrie.…

- PSD, ALDE si UDMR au modificat ordinea in care se supun la vot amendamentele admise si respinse. Ca urmare, Opozitia nu-si va mai putea sustine in plen propunerile. Noile reguli au fost publicate in Monitorul Oficial, la scurta vreme dupa adoptarea in Camera Deputatilor. Directorul IPP, Adrian Moraru,…

- Proiectul de lege pentru modificarea și completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se afla pe agenda Camerei Deputaților, cu propunere de adoptare. Acesta deja a trecut de senatori…

- Vesti bune pentru romanii care nu au stagiul complet de cotizare pentru a putea iesi la pensie. Completarea vechimii in munca pentru obtinerea unei pensii in sistemul unitar de pensii publice se poate efectua pana la data de 31.12.2018. Aceasta modificare este in conformitate cu prevederile…

- Senatorul Traian Basescu a declarat luni seara ca modificarea Legii de funcționare a ANI, votata luni in plenul Camerei Deputaților, "șterge cu buretele" incompatibilitațile constatate in perioada 2007 - 2013 in cazul primarilor și parlamentarilor și "prabușește ANI". "Știți ce s-a intamplat azi in…

- Pentru soferii care circula fara rovinieta, fapta se va prescrie in patru luni, nu in sase, cum este acum, iar amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce ar putea primi, marti, vot final, la Camera Deputatilor. Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea…

- Plenul Senatul a armonizat luni cu decizia CCR propunerea legislativa prin care se stabileste ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale,…

- Modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost votate, luni, pe furis si in viteza de catre deputati. Au fost 179 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva". De asemenea, a fost adoptata cu 167 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva" si…

- Negocierile colective cu salariatii privind transferul contributiilor sociale ar putea fi munca in zadar pentru multi dintre angajatori. Motivul: membrii unei comisii senatoriale au decis in unanimitate sa ceara revenirea la vechile reglementari privind negocierea colectiva. Iar acelea ar fi obligatorii…

- Ziua Minoritatilor Naționale din Romania se va sarbatori pe data de 18 decembrie. Președintele Klauss Iohannis a promulgat legea, care fusese adoptata de Camera Deputaților la sfarșitul lunii noiembrie.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede instituirea Zilei Minoritaților Naționale din Romania, ca sarbatoare naționla, in data de 18 decembrie. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional, la sfarșitul lunii noiembrie. Proiectul de lege prevede ca ziua…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma adoptarii legii prevenirii de catre Camera Deputaților, for decizional pentru acest proiect, incepe o noua etapa a relaționarii statului in relația cu oamenii de afaceri din țara noastra,…

- Sa explicam putin cum stau lucrurile. Dezbaterile de marti, 28 noiembrie, la Legea privind plata defalcata a TVA (split TVA ) din Comisia de buget finante de la Camera Deputatilor s-au oprit la un articol extrem de important pentru intregul mediu de afaceri din Romania si anume la art. 3: (1) Persoanele…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA, el aratând ca în prezent, prevederile acesteia sunt în vigoare și o prelungire a dezbaterii în Parlament nu face decât sa prelungeasca…

- Ponta, atac la Guvern: “Haosul Fiscal Bugetar” bate la ușa, de la 1 Ianuarie, Dumnezeu cu mila! Iar noi ne uitam la razboiul “Dragnea – Kovesi”, a scris fostul premier, pe Facebook. Victor Ponta a criticat depunerea de catre USR a 5.000 de amendamente la Ordonanța care prevede introducerea Split TVA,…

- O lege abuziva care ar pune cruce presei de investigatii din Romania a fost a fost trimisa spre dezbatere la Comisia speciala privind legislatia penala si legile justitiei, for condus de Florin Iordache de la PSD. Legea respectiva a fost propusa in 2014 de senatorul PSD Serban Nicolae si prevede ca…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat despre calendarul legilor justiției ca este nerealist . Marton Arpad crede ca legile justitiei nu vor putea fi adoptate pana la mijlocul lunii viitoare, asa cum ar vrea PSD. „Calendarul mi se pare, cel putin vazand ritmul in care avanseaza dezbaterile, nerealist.…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, în calitate de camera decizionala, cu 279 de voturi ”pentru” si 4 abtineri, legea privind instituirea ”Zilei Minoritatilor Nationale din România” ca sarbatoare nationala pe 18 decembrie. Legea a fost adoptata pe 23 octombrie…

- Plecati la drum in weekend? Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunța ca momentan se fac lucrari de mentenanta la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Astfel, toți cei care obișnuiau sa iși plateasca rovinietele cu ajutorul operatorilor de telefonie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca, urmare a unor activitati de mentenanta/upgrade la sistemle informatice ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), in perioada 18 noiembrie, ora 14.00 – 19 noiembrie, ora ...

- Luni, proiectul a primit raport de respingere luni in comisia pentru drepturile omului din Senat. Initial, initiativa UDMR a primit raport de admitere, dar a fost retrimis la comisie pentru un nou raport la solicitarea PSD. "Se consacra ziua de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii…

- Initial, proiectul UDMR a primit raport de admitere, dar a fost retrimis la comisie pentru un nou raport la solicitarea PSD. "Se consacra ziua de 15 martie ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania", se arata in articolul 1 al initiativei legislative. Proiectul mai prevede ca…

- CCR a declarat neconstituționala legea care permitea partidelor sa pastreze sumele primite ilegal in campanii. Curtea a admis, astfel, sesizarea formulata de 50 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale USR, PMP si PNL. ”In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi,…

- Camera Consultantilor Fiscali despre Split TVA: Nu este optional, va afecta orice persoana impozabila Proiectul de Lege aprobat de Senat creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata…

- Proiectul de Lege aprobat de Senat creeaza doar impresia simplificarii platilor defalcate a TVA, dar, in fapt, va afecta orice persoana impozabila, chiar daca nu este obligata sa aplice sistemul, arata Camera Consultantilor Fiscali, intr-un comunicat. Executivul a anuntat simplificarea…

- Sesizarea, initiata de 29 de parlamentari ai USR, a mai fost semnata de 16 reprezentanti ai PMP, trei ai PNL, un deputat neafiliat si un deputat afiliat la USR. Autorii exceptiei de neconstitutionalitate acuza, in sesizare, incalcarea principiului bicameralismului in cazul adoptarii actului…