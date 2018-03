Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat, luni, un conducator auto care se afla la volan în stare avansata de ebrietate.”La data de 19 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Huedin, Post Politie Aghiresu, au depistat în trafic un barbat, de 54 de ani, din…

- Politistii Biroului Rutier Brasov au depistat pe str. Carpati, din municipiul Brasov, un barbat de 44 ani, din judetul Brasov, care a condus un autoturism pe care erau montate placute cu numere de inmatriculare confectionate artizanal. Autoturismul era radiat din circulatie, iar conducatorul auto nu…

- Șofer prins in trafic cu mașina neinmatriculata, radiada și fara permis! S-a intamplat astazi in localitatea Harman din Brașov, acolo unde polițiștii de la ”Rutiera” au prins un barbat de 44 de ani la volanul mașinii. Mai mult, acesta a prezentat agenților un buletin de ”nascut viu”. Individul care…

- Caz incredibil in Brașov. Misiune inedita pentru polițiștii din județul Brașov! Totul a inceput dupa ce un barbat a fost tras pe dreapta pentru verificari din cauza numerelor de la mașina. In clipa in care individul le-a inmanat buletinul, dar și actele mașinii, oamenii legii au aflat informații pe…

- Un sofer din Brasov i-a socat pe politistii rutieri dupa ce le-a prezentat un buletin prin care acesta a dovedit ca este... 'nascut viu'. Politistii rutieri din Brasov au oprit, astazi, in trafic, un...

- Trafic feroviar blocat intre Brașov și Harman, dupa ce o mașina a derapat și a ajuns pe șinele de tren. Mai multe trenuri programate sa plece marți au fost anulate din cauza vremii nefavorabile. Lista poate fi consultata AICI . CFR Calatori precizeaza ca masurile operative intreprinse in aceasta perioada…

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, un conducator auto care se afla beat la volan și fara permis, dupa ce l-au tras pe dreapta.”La data de 14 martie a.c., în jurul orei 02:00, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier au depistat un barbat,…

- Un nou caz in care un sofer din Suceava a prezentat un permis de conducere ucrainean, care este foarte probabil fals, a fost depistat de politistii de la Compartimentul Rutier Gura Humorului, in timpul unui control in trafic efectuat duminica seara, la Paltinoasa.In jurul orei 21.00, politistii au ...

- Un șofer din comuna Fratauții Vechi, in varsta de 37 de ani, care nu a oprit la semnalele polițiștilor s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan baut și fara a avea permis. Vineri la amiaza, in timp ce acționa pe raza comunei Fratauții Noi, o patrula de poliție a efectuat semnalul […]

- Un minor in varsta de 17 ani din Copșa Mica s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de polițiștii din Blaj in timp ce ce conducea o masina furata. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie, in jurul orei 04.00, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce actionau pe […]

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un tanar din Timis, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere bulgaresc fals, pentru autoturismul pe care il conducea. “Ieri, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe raza comunei Ivesti, un autoturism care circula pe D.N. 25 din directia Galati spre Tecuci. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul masinii se afla un adolescent in varsta de 15 ani, din localitate,…

- “La data de 4 martie, în jurul orei 20:00, politistii din Floresti au oprit pentru control un barbat, de 27 de ani, din Simleul Silvaniei, judetul Salaj, care, conducând un autovehicul pe DN1 E60, pe raza comunei Floresti, a încalcat marcajul longitudinal continuu, prin efectuarea…

- Un șofer a fost reținut de polițiștii clujeni dupa ce a fost prins de doua ori în aceeași zi conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat.Mai exact, la data de 4 martie a.c., în jurul orei 20:00, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au…

- Polițiștii clujeni au depistat si retinut doi barbati acuzați de comiterea unui furt calificat. Totodata, unul dintre acestia este cercetat si pentru conducerea unui vehicul fara permis, acesta fiind depistat în trafic de doua ori de catre politisti.”În urma investigatiilor…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza localitatii, au depistat la volanul unui autoturism, un tanar in varsta de 23 de ani, din Podgoria.

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc detinute ilegal. Individul caruia ii apartineau se pregatea sa foloseasca armele intr-o reglare de conturi cu o grupare rivala.

- „La data de 28 februarie, politistii au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei de un an, cinci luni si 10 zile de inchisoare, emis de Judecatoria Iasi, in cazul unui tanar din comuna Holboca. Acesta a fost condamnat pentru comiterea infractiunilor de furt in scop de folosinta, conducerea…

- Un barbat in varsta de 38 de ani s-a ales cu dosar penal și va raspunde in fața legii pentru trei infracțiuni comise. Barbatul a fost oprit pentru control, marți dupa-amiaza, de politistii din cadrul Politiei orasului Rupea, pentru ca sofa cu viteza de 92 km/h, prin localitatea Bunesti. In urma verificarilor,…

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- Polițiștii clujeni au fosst sesizați, joi, privind faptul ca a fost furat un autoturism si conducatorul auto se îndreapta înspre Cluj-Napoca.”La data de 08.02.2018, în jurul orei 12:30, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, au fost sesizati prin…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Adjud au retinut un barbat, de 28 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de ”talharie calificata” si ”conducerea unui vehicul pe drumurile publice, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce ”.

- La data de 05 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au identificat in trafic un tanar, de 17 ani, din comuna Tantareni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cruset, fara a poseda permis de conducere. Din declaratia acestuia a rezultat ca autoturismul…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului.”În urma probatoriului administrat, la data de 3 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate.In urma acțiunilor comune…

- La data de 30 ianuarie a.c.,ora 21.11, Poliția Municipiului Adjud a fost sesizata prin SNUAU 112, de catre o femeie, de 47 ani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul care se afla parcat pe o strada din localitate. In urma acțiunilor comune desfașurate…

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Un tanar de 29 ani a fost depistat de politistii rutieri circuland cu o viteza excesiva pe D.N. 18. In urma verificarilor, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Duminica, 28 ianuarie, in jurul orei 11:30, polițiștii din cadrul Serviciul…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un tânar care conducea fara a deține permis de conducere.Conform oamenilor legii, la data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 01:50, politistii au depistat un tânar, de 21 de ani, din comuna Apahida, care…

- Polițiștii clujeni au depistat și retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere.”La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 02:40, politistii din cadrul Sectiei…

- Saptamana trecuta, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au identificat un barbat de 23 de ani din judetul Brasov care a condus un autoturism pe DN 73 A avand dreptul de a conduce suspendat. Din verificarile efectuate a reiesit faptul ca autoturismul nu era inmatriculat, iar numerele de inmatriculare…

- Incidentul s-a petrecut pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat. Un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei.

- La data de 21.01.2018, in jurul orei 10.43, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare.Polițiștii deplasați la fața locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele ...

- Un barbat a fost oprit in trafic de politisti, pe raza localitatii Giulesti, la aproximativ o ora dupa ce a sustras bunuri dintr-un garaj din Sat Sugatag. Deoarece nu detine permis de conducere iar bunurile sustrase erau in portbagajul masinii, a ales sa fuga de politisti. Operativitatea si vigilenta…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit trei dosare penale care au vizat conducerea…

- La data de 14 ianuarie 2018, in jurul orei 16.20, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un tanar de 31 de ani, din municipiul Brad, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe D.N. 74, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat in trafic sub influența alcoolului. La data de 14 ianuarie, in jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea…

- La data de 11 ianuarie 2018, in jurul orei 11.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus, pe raza comunei Salistea, de un tanar de 32 de ani, din Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca tanarul nu poseda permis…

- Soferul unui autoturism a fost obligat sa traga pe dreapta, de politisti, dupa un apel la 112. Oamenii legii au fost sunati de un alt sofer aflat in trafic ca in fata sa se afla o masina care merge de-a curmezisul, soferul avand un comportament ciudat. Politistii rutieri din Faget au gasit masina in…

- Polițiștii din București au anunțat ca l-au prins pe pedofilul care a a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei. Culmea, polițiștii trimiteau poze cu… colegul lor de la Brigada Rutiera, cerand oamenilor sa-l recunoasca pe ticalos. Poliția are program de recunoaștere faciala a persoanelor și…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Letea Veche, si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui accident rutier, produs pe DC 87, in satul Siretu. Politistii care au facut primele cercetari la fata locului spun ca acesta se deplasa cu bicicleta si ar fi iesit de pe un drum secundar in drumul […]…

- Avea treaba in zona, asa ca nu s-a sfiit sa isi parcheze masina tocmai langa liniile de tramvai, blocand astfel circulatia vehiculelor RATT si obligand calatorii sa astepte deblocarea drumului. Este ispava unui barbat din Gorj, care s-a ales cu o amenda usturatoare de la Politia Locala din Timisoara.…

- In cauza, s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fapta prevazuta si pedepsita de art. 335, alin. 2 din Codul Penal. De asemenea, ieri, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au organizat si desfasurat o actiune pentru combaterea…

- Un tanar de 24 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volanul unei masini, cu toate ca nu avea permis de conducere. Proprietarul autoturismului, o tanara de 19 ani, este cercetat, la randul sau, pentru incredintarea unui vehicul unei persoane care nu poseda permis de conducere.

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…