- Actorul Florin Piersic, nelipsit pe vremuri din spectacolele de variete-uri ale TVR-ului, prefera in ultimii ani discreția, retragandu-se la Cluj, de acolo de unde mai vine in București pentru un spectacol alaturi de Medeea Marinescu sau pentru diverse și scurte apariții televizate. Dupa un asemenea…

- Victima a fost transportata de urgenta la spitalul judetean. Se pare ca barbatul ar fi consumat bauturi alcoolice si s-ar fi luat la cearta cu un vecin. Cei doi au inceput sa se ameninte cu drujbele si s-a produs gravul accident. La fata locului au ajuns de urgenta echipaje ale salvarii…

- Revelion in cluburi fara autorizatie ISU! Doar opt astfel de locatii, din peste 100 din Bucuresti, au autorizatie de functionare din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Asta inseamna mai putin de 10%. Numai luna trecuta, au fost date amenzi in valoare de 160 de mii de lei pentru neregulile…

- REVELION 2018 Bucuresti. Petrecerile de la Palatul Parlamentului, Centrul Vechi sau concertele din piete si parcuri sunt, si anul acesta, câteva dintre variantele pe care le au la dispozitie bucurestenii pentru a petrece noaptea dintre ani.

- Primaria Turda cere doua cinematografe de la stat Deputatul PSD de Cluj Cristina Burciu s-a adresat, printr-o interpelare parlamentara, ministrului Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu, caruia i-a solicitat transferul cinematografelor Tineretului si Fox in administrarea Primariei Turda.…

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- Incendiul de la sonda de gaz din județul Satu Mare arde de mai bine de 60 de ore. Comanda acțiunii a fost preluata de conducerea IGSU iar la fața locului, compania canadiana care deține sit-ul a chemat o echipa de specialiști care se ocupa exclusiv de lichidarea incendiilor de la sondele de gaze și…

- F.T. In contextul in care, in ultimii ani, in perioada Sarbatorilor de Iarna, locuințele au fost cele mai afectate de incendii, iar printre principalele cauze ale acestora s-au numarat aprinderea beculetelor in braduți sau sacrificarea animalelor si utilizarea focului deschis in curti, Inspectoratul…

- Cu doar cateva saptamani inainte de trecerea in noul an, cantareața a pregatit un show incendiar pentru seara de Revelion. Delia ramane in București, in acest sfarșit de an și va concerta intr-o locație de evenimente din nordul Capitalei. Ea va susține un spectacol grandios, intr-o atmosfera exuberanta,…

- Crima de la metroul din București, care a ingrozit intreaga Romanie a pus in alerta autoritațile. Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anunțat ca a discutat cu cei de la Metrorex și in anul trimestrul II din 2018 vor fi montate sisteme de siguranța a calatorilor in stațiile de metrou.In…

- Noua Romanie - PNR solicita, oficial, Ministerului Transporturilor adoptarea de urgenta a tuturor masurilor necesare pentru montare panourilor de protectie la metrou. Urmare a tragediei produse la statia de metrou Dristor din Bucuresti, cand o tanara a fost aruncata in fata metroului de o femeie, PNR…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie.

- Dupa o vara plina de creșteri importante de prețuri luna de luna, noiembrie inregistreaza o scadere in majoritatea orașelor mari atunci cand e vorba de prețul apartamentelor și caselor. Media naționala a avut totuși o creșetere, de 0,7%, aceasta sub influența prețurilor din orașele mai mici,…

- Conform sursei citate, contractul incheiat cu castigatorul licitatiei de achizitie prevede ca livrarea sa se faca de catre furnizor direct in teritoriu, la directiile de sanatatea publica. „Luni vor fi livrate vaccinurile gripale catre directiile de sanatate publica din: Constanta (91.170…

- Un polițist din Niculițel, județul Tulcea, a ajuns in atenția șefilor de la București dupa ce pe facebook a aparut un film in care omul in uniforma a incatușat un barbat, incearca sa il bage in mașina dar acesta leșina, provocand indignarea martorilor. Cand polițistul este lovit de un martor, acesta…

- Ministrul Florian Bodog și reprezentanții BM au discutat cu reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența pentru copii "Grigore Alexandrescu" și cu cei ai Spitalului Clinic de Urgența "Bagdasar Arseni" despre dotarile și modificarile necesare secțiilor de ATI, UPU și a blocurilor operatorii in vederea…

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a declarat, luni, ca Washingtonul "urmarește îndeaproape" ceea ce se întâmpla în Parlament legat de Legile Justiției și așteapta forma finala a proiectului.

- Zilele trecute, un barbat din București a descoperit doi indivizi care carau cartele SIM in mai mulți saci. Ei au abandonat milioanele de cartele și au inceput sa fuga. Polițiștii au descoperit ca respectivele cartele aparțineau unei firme din sectorul 1 din București, care s-a inchis acum…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, OUG nr. 55/2017 prin care este plafonata indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor la suma de 8500 de lei, Guvernul precizand, in actul normativ, ca alte state membre ale UE au programe similare, insa nu la fel de “generoase”ca Romania. “Indemnizatia…

- Celebra orchestra „Johann Strauss Ensemble”, care se va afla in Romania in cadrul turneului „Best of Vienna”, va concerta la Buzau in 19 decembrie. Municipalitatea buzoiana a aprobat, joi, bugetul in acest sens, costurile ridicandu-se la 30.000 de euro. ”Nu e mult avand in vedere ca Andra ia de revelion,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se afla in Romania, el oprindu-se la București la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia. Tillerson nu are un program oficial în România, informeaza Ambasada Statelor Unite ale Americii, într-un mesaj transmis AGERPRES.…

- De multe ori, dorința de a șoca iși face loc și prin cluburile sau barurile Capitalei. iar de curand, un tanar, a reușit sa ii lase pe cei din jur fara voce in momentul in care, intr-un club de manele, a scos o ditamai sabia pentru a se lauda cu ea.

- Fostul soț al Elenei Basescu pare sa treaca prin momente cat se poate de dificile. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca, de dimineața, a ajuns la Spitalul Universitar din București, la braț cu frumoasa lui iubita.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit luni dimineața, la ora 11.00, cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm. Intalnirea a avut loc in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și a durat 30 de minute. Intrevederea are loc la cateva ore dupa audierea liderului PSD la DNA. Social…

- Un nou protest este anunțat pentru astazi, in Piața Victoriei din București, cand Guvernul a anuntat ca va adopta prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal și anume trecerea contributiilor de la angajator la angajat.

- Robert Negoita, primarul Sectorului 3 din Bucuresti si presedinte al Asociatiei Municipiilor, a anuntat marti la finalul intalnirii cu premierul ca Mihai Tudose si Liviu Dragnea le-au spus ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri Ordonanta de urgenta de modificare a Codului Fiscal prin care

- Compania TAROM trebuie "subțiata" și eficientizata in privința cheltuielilor, iar pentru anul viitor va fi prevazuta in proiectul de buget ce va fi supus aprobarii Parlamentului achiziția in regim de urgența a zece aeronave, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. …

- "In seara asta am avut vizita domnului prim-ministru al Romaniei și a președintelui PSD. A fost o vizita surpriza de circa 15 minute doar, dar eu zic ca suficienta. Au dorit sa vada un pic care este situația de la Unitatea de Primiri Urgențe. Am intrat cu danșii inauntru, au vazut care este situația,…

- In urma avertizarilor de cod galben si portocaliu, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat probleme in 18 localitati din 12 judete ale tarii, dar si in Bucuresti, fiind vorba despre acoperisuri si elemente de fatada dislocate, arbori si stalpi rupti de vant si autoturisme avariate, potrivit unui bilant…

- Despre suspectii implicati in dosarul SC Hercules, societate prin care s-au vandut, revandut si distrus obiective importante din statiunea de pe Cerna, a auzit cam toata Romania. Nu in fiecare zi DIICOT ridica suspecti de pe holurile unui tribunal pentru a-i interoga… Iar cum la noi…

- Sediul Guvernului nu are autorizație ISU. Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, a vorbit – in cadrul unui interviu online – despre situația școlilor care nu au autorizație de securitate la incendiu, evident, din sectorul pe care il conduce. Dar a oferit și o informație bomba: Sediul Guvernului nu…

- Sistemul de intervenție | Seful IGSU: Uneori trimitem doua autospeciale si speram sa ajunga macar una Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), Daniel Dragne, a declarat, sambata, ca parcul auto SMURD este invechit, motiv pentru care, sunt situatii in care se trimit doua…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata primarului general, Cristian Bușoi argumenteaza ca recentele decizii administrative luate de Gabriela Firea ar trebui sa aduca in discuție oportunitatea suspendarii sale din funcție. Liberalul este nemulțumit de faptul ca s-a redus din nou bugetul alocat infrastructurii…

- Vizita Patriarhului Kiril al Bisericii Ortodoxe Ruse (BORu) in Romania este, printre altele, un mare eveniment intre prieteni. Prefericitul Parinte Kiril este bun prieten cu Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), cel care sarbatorește 10 ani de la intronizare. Cel…

- Spicherul Andrian Candu susține ca nu vede nicio problema în faptul ca fostul președinte al României, Traian Basescu, ar putea ajunge cu Partidul Unitații Naționale (PUN) în Legislativul de la Chișinau, în cazul în care își va recapata cetațenia R. Moldova. De…

- Mai multi copaci au cazut in localitati din judet si in municipiul Giurgiu, unele curti au fost inundate in urma ploilor care se manifesta de aproximativ 24 de ore, echipajele ISU Giurgiu si serviciile de voluntari pentru situatii de urgenta din cadrul primariilor intervenind pentru remedierea acestor…

- Un taximetrist a fost preluat de o ambulanta si transportat la spital, marti, dupa ce un copac a cazut peste masina sa, din cauza vantului puternic, pe bulevardul Dinicu Golescu din Capitala. In taximetru se aflau si trei pasageri, care au refuzat transportul la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Peste doua mii de pompieri cu patru sute de mijloace tehnice sunt pregatiti sa intervina in zonele vizate de avertizarile meteorologice. Pana acum au fost anuntate comitetele locale pentru situatii de urgenta si s-au verificat cursurile de apa, pentru a stabili daca nivelul debitelor poate produce…

- Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, va vorbi la Interviurile Libertatea LIVE despre situația de la Omnia Turism. Proprietarul Omnia Turism, George Negru, s-a sinucis luni , 16 octombrie, aruncandu-se de la etajul 9 al unui bloc situat in zona Piata Alba-Iulia din Bucuresti, cel mai probabil…

- Ioannis Papalekas, cel mai bine platit angajat din Romania, si-a chemat investitorii la cel mai scump restaurant din Capitala. A fost o masa "in familie", avand in vedere ca majoritatea invitatilor sunt cetateni greci, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imaginile exclusive. ( VEZI…

- Oana Roman a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, nu s-a simtit bine in ultima perioada si, de voie, de nevoie a mers, astazi, la o clinica din Bucuresti pentru a fi supusa mai multor investigatii. „E bine ca macar o data pe an sa ne facem analize. Eu azi…

- Jordi Turull, purtatorul de cuvant al Guvernului Cataloniei, a anuntat ca discursul lui Carles Puigdemont, programat initial la ora 18.00 (19.00, ora Romaniei), va avea loc la ora 19.00 (20.00, ora Romaniei). Jordi Turull a refuzat sa spuna daca Carles Puigdemont va proclama independenta…

- „Unde premierul considera ca ministrii nu se misca bine, normal ca vine cu solicitari de improspartare. E atributul dansului. Va exista o remaniere. Atat timp cat premierul Tudose spune ca avem in anumite zone ramaneri in urma din cauza ministrilor, in CExN va veni cu motivare si noi vom lua decizia,…

- Șeful Statului Major General, general Nicolae Ciuca, a declarat, astazi, la sesiunea anuala a Adunarii Parlamentare a NATO, de la București, ca în Marea Neagra a vazut recent fapte care confirma ca situația se deterioreaza, menționând acțiunile Rusiei,

- Inregistrarea electronica in Programul Diversity Visa al Statelor Unite va incepe marti 3 octombrie 2017 la orele 19:00 (ora Romaniei). Va ramane disponibila numai pana marti 7 noiembrie 2017 la orele 19:00 (ora Romaniei), informeaza Ambasada SUA la Bucuresti.