ȘOC! Alianţă istorică între BMW şi Mercedes Cele doua modele reprezinta nivelul de intrare in gama producatorilor germani si o platforma comuna ar duce la economii de cateva miliarde pentru fiecare parte. Publicatia germana Handelsblatt atrage atentia ca totusi o platforma comuna pentru aceste compacte, cu tractiune pe fata, nu ar veni mai devreme de 2025. Mercedes abia a lansat ultima versiune de Clasa A, iar BMW se pregateste sa aduca in acest an ultimul Seria 1. Practic sunt masini noi si au un ciclu de viata aflat abia la inceput. Alianta intre BMW si Mercedes s-ar putea concretiza in primul rand in folosirea la comun a unor componente.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BMW si Mercedes-Benz ar putea sa dezvolte impreuna viitoarele generatii ale modelelor compacte Serie 1 si A Class, in cadrul unei cooperari mai largi care sa includa si platforme comune pentru autovehicule autonome.

- Ce nu i s-a reprosat lui Trump, pe drept sau pe nedrept. Ca ar fi xenofob, rasist si antisemit, s-a spus, fara vreo proba realmente convingatoare, dar cu multe indicii contrazicand vadit aceste afirmatii. Ca va duce o politica falimentara. Or, economia SUA duduie. Ca-l vor manca pe paine liderii altor…

- Seat are din nou motive de sarbatoare: 10 milioane de mașini au fost asamblate in cadrul fabricii din Martorell din februarie 1993 și pana astazi. In cei 25 de ani de activitate, uzina din Martorell și-a trecut in portofoliu 39 de modele. Ridicarea uzinei Seat a durat 3 ani, iar inagurarea a avut loc…

- Am petrecut doi ani in Anglia fara sa prind vreo ocazie sa urc intr-un Rolls Royce. A trebuit sa ma intorc in Iasi sa am parte de o asemenea experienta. Acum doua saptamani am mers cu masina lui Tolea, intr-un periplu prin Iasi. Tolea este magnatul imobiliar din partea de est a Iasului, omul despre…

- Un vaccin impotriva bolii Alzheimer va fi testat in curand pe pacienti dupa ce o echipa de cercetatori a reusit sa previna acumularea in creier de proteine toxice care au legatura cu aparitia bolii, informeaza RTE, preluata de Agerpres. Totul ține de ADN. Constatarile cercetarii, aparute in revista…

- Joi seara un nou eveniment rutier a paralizat traficul pe Valea Oltului, pe drumul national plasat pe al doilea loc in topul celor mai periculoase rute din Romania - DN 7 / E 81. Un autoturism s-a rasturnat pe sosea, in acelasi loc in care dimineata, o platforma cu doua masina, tractata de un Mercedes,…

- La Beijing a fost prezentat cel mai scump SUV din istorie, care arata la fel de infricoșator precum prețul sau in dolari – 3,6 milioane. Aspectul exterior al automobilului este senzațional: un desing in unghiuri, de un negru mat, motiv pentru care amintește ba un batmobil, ba un bombardier Stealth.…

- O pajiște care se intinde pe aproximativ 27 de hectare, situata in localitatea Decea de pe teritoriul comunei Miraslau, cu acces din DN1, la 500 de metri de autostrada Sebeș – Turda, a fost ochita de un important investitor belgian care vrea sa dezvolte aici o platforma industriala. Concesionarea pajiștei…