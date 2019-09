Stiri pe aceeasi tema

- Știi ca Reme e fashionista de la Virgin Radio Romania și mai stii ca e la curent cu toate trendurile din fashion & beauty. De data asta, Reme a incercat sa ii convinga și pe colegii de dimineața (Bogdan, Shurubel și Ionuț) sa fie mai conștienti de faptul ca moda poate contribui (sau nu !)... View Article

- Alexandra Gavrila poate nu mai este dimineața alaturi de Bogdan, Shurubel și Ionuț, dar tot dimineața o sa te intalnești cu ea la Virgin Radio Romania, in fiecare weekend. Ne-a lamurit chiar, vineri, in direct la radio. Așa ca, de saptamana aceasta, Alexandra te așteapta in fiecare sambata și duminica…

- Ne-am distrat foarte tare in dimineața cu Alexandra Stan la Virgin Radio Romania. Alexandra Stan a venit in dimineața asta cu noul ei single, I Think I Love It, care suna extrem de bine. Revenim pe Youtube-ul Virgin Radio Romania cu un cover senzațional de la Alexandra Stan, dar și cu un conversaj facut…

- In dimineața asta am avut din nou pofta de pizza. Deja se știe, luni și vineri, totul pana la ultima felie! Am lansat din nou provocarea prin care poți castiga unul din cele 10 vouchere pentru pizza de la Jerry’s Pizza, iar in dimineața asta am incercat și pizza facute chiar de Bogdan, Shurubel și...…

- Lucruri foarte „strange” s-au intamplat in studioul Virgin Radio Romania in dimineața asta. Shurubel, despre care in continuare nu știm nimic și incepem sa ne ingrijoram deja, n-a venit la emisiune, dar nici la telefon n-a raspuns. Cand Bogdan și Ionuț au incercat sa il sune, casuța vocala a lui Shurubel…

- Ionut de la matinalul Virgin Radio i-a intrebat pe colegii Shurubel si Bogdan despre metode eficiente de organizare: Astfel, s-a ajuns la discutia despre calendar, o unealta-minune a zilelor noastre care ne ajuta sa ramanem cu capul pe umeri. Iar cei care vor sa isi simplifice si mai mult viata, au…

- Știați ca meduzele sunt 99% apa? Dar ca apa de mare ingheața la -2 grade Celsius? Cateva fun facts despre apa, prezentate de Bogdan, Shurubel și Ionuț: Și inca un fun fact: știați ca puteți sa beți liniștiți apa de la robinet, chiar aici, in Romania, fara sa pațiți nimic? Ba mai mult, sa aiba... View…

- Matinalii Bogdan, Shurubel și Ionuț au fost indulciți marți dimineața de Antonia! Dupa ce ne-a cantat noua ei piesa, ”Touch Me”, Antonia le-a adus sa testeze puțin din gustul copilariei ei din SUA. Din rucsacul ei, Antonia a scos cateva punguțe cu jeleuri și gustari americane, iar matinali Virgin Radio…