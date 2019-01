Situații când șeful nu te poate da afară. Ce spune legea Legislația din Romania prevede cel puțin zece situații in care angajații nu pot fi concediați. Codul muncii din Romania are prevederi speciale pentru situațiile speciale in care angajații nu pot fi concediați, iata mai jos zece astfel de situații: muncii dinare prevederipentru situațiilein care angajații nu pot fi concediați, iata mai jos zece astfel de situații: Femeile gravide, mamele in postnatal sau cei aflați in concediul pentru creșterea copilului In cazul in care angajatorul a luat deja la cunoștința ca o femeie este insarcinata nu mai are voie sa o concedieze. De asemeni, femeile aflate in concediul de maternitate sau parinții aflați in concediul de creșterea copilului nu pot… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

