- Veolia Apa Servicii (VAS), membra a grupului Veolia in Romania, a achiziționat Vital Blue Aqua, furnizorul local al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare pentru orașul Popești Leordeni. Administrand o rețea de distribuție de cca. 120 km (55 km rețea distribuție apa potabila, respectiv…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea, cu ploi torentiale, vijelii, grindina si temperaturi scazute, valabila in cea mai mare parte a tarii, incepand de duminica dupa amiaza pana miercuri dimineata. In intervalul 5 mai, ora 15:00 - 8 mai, ora 9:00, in cea mai mare…

- Un val de aer polar, provenit din nodrul Rusiei loveste Romania. Meteorologii avertizeaza ca, in urmatoarea perioada, vor fi schimbari bruste de temperatura, si cu 15 grade in unele zone. Aerul polar a ajuns de joi in Europa și va traversa țara noastra incepand de duminica in regiunile de vest, ca apoi…

- Maria Ilioiu este una dintre cele mai dorite femei din Romania. Ce-i drept, barbatii au si de ce sa o placa! Primeste multe mesaje de la admiratori, dar unii intrec limita, iar ispita de la "Insula Iubirii" stie cum sa-i puna la punct.

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior, anunța joi MApN. In aceasta perioada, care va dura cateva saptamani, NATO va asigura o capacitate alternativa de aparare impotriva rachetelor…

- In data de 28 martie 2019, la Poiana Brasov, in cadrul conferintei anuale dedicate transportului de persoane organizata de ”Ziua Cargo”, a avut loc Gala ”Romanian Passenger Transport Company of the Year 2019”, unde SC ETA SA a primit Premiul III la categoria ”Transport urban”, dupa CTP Iasi si RATC…

- IKEA isi schimba radical modelul de business si trece la inchirierea de mobila. Ca optiune, evident. Gigantul suedez vrea sa se adapteze la obiceiurile de consum ale noilor generatii, devenite acum clientul de baza si de viitor. Este total diferit fata de cei ajunsi acum la varsta a doua sau trecuti…