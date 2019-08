Stiri pe aceeasi tema

- "Centrul de operatiuni comune" turco-american asupra Siriei va fi pe deplin operational de saptamana viitoare, a anuntat vineri ministrul turc al apararii, citat de AFP, potrivit Agerpres. "Centrul de operatiuni va functiona la deplina capacitate de saptamana viitoare", a declarat ministrul Hulusi…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- SUA si Turcia au decis sa infiinteze un ''centru de operatiuni comune'', pe fondul tensiunilor in crestere intre fortele turce si cele kurde in nordul Siriei, a anuntat miercuri Ankara, transmite AFP potrivit Agerpres. Cele doua parti au cazut de acord sa ''ia in cel mai scurt timp primele masuri…

- SUA si Turcia au decis sa infiinteze un ''centru de operatiuni comune'', pe fondul tensiunilor in crestere intre fortele turce si cele kurde in nordul Siriei, a anuntat miercuri Ankara, transmite AFP. Cele doua parti au cazut de acord sa ''ia in cel mai scurt timp primele masuri…

- Livrarea S-400 din Rusia a inceput luna aceasta, in ciuda protestelor Statelor Unite, care considera ca echipamentele rusesti nu sunt compatibile cu cele ale NATO, alianta din care face parte si Turcia. Saptamana trecuta, SUA au exclus Turcia din programul avioanelor "invizibile" F-35, apreciind…

- "Cei care se incred in puterile straine din regiune vor fi ingropati", i-a atentionat Erdogan pe membrii partidului sau, Justitie si Dezvoltare (AK). "Vom gasi o solutie durabila impotriva terorii", a asigurat liderul de la Ankara.Afirmatiile sale vin in contextul in care luni ministrul…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, informeaza Agerpres,

- 'Unul din soldatii nostri a cazut ca martir si cinci au fost raniti intr-o confruntare' cu Unitatile de Protectie a Poporului kurd (YPG), a comunicat Ministerul turc al Apararii.Potrivit OSDO, combatantii kurzi au tras tiruri de rachete impotriva pozitiei militarilor turci in nordul provinciei…