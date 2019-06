Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au lansat, astazi, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. In Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, in vestul Dobrogei și local in Muntenia și Transilvania, precum și in zonele montane și submontane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Inca un medic a murit in timp ce facea garda la un centru de permanența din județul Bihor. „Nu munca sau lipsa banilor omoara prematur un medic de familie in Romania. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaștere, pentru puțin sprijin”, scriu colegii acestuia. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente. Alerta este valabila de astazi, de la ora 21.00, pana maine, la ora 12.00, și vizeaza 22 de județe, inclusiv Caraș-Severin și Hunedoara. „In cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul…

- O zi de vineri sangeroasa pe șoselele din județul Arad. Un al treilea accident grav in care a fost implicat o persoana aflata pe bicicleta a avut loc astazi, asta dupa ce in prima parte a zilei un biciclist a fost accidentat mortal, fiind decapitat, iar un altul a fost transportat in stare grava la…

Polițiștii au capturat un tanar pe numele caruia autoritațile din Republica Ceha au emis un mandat european de arestare pentru ca ar fi violat...

Episcopul reformat Csury Istvan din Oradea este acuzat de o femeie ca a lasat-o insarcinata, dupa ce s-au cunoscut pe Facebook. Denisa Krisztina Chilba ...

- O familie din Valea Jiului a trecut prin momente stanjenitoare, la morga spitalului din Petrosani, unde s-a prezentat pentru a ridica trupul neinsufletit al unei rude. Oamenii au primit un cadavrul altui barbat, iar la scurt timp au aflat ca trupul bunicului lor fusese luat de alta familie, privegheat…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 35 de ani a fost gasit de trecatori in șanțul de pe marginea drumului, in localitatea aradeana Frumușeni. Polițiștii sosiți la fața locului au stabilit ca este vorba despre un localnic. „Nu sunt suspiciuni cu privire la savarșirea vreunei infracțiuni.…