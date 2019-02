Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, ia in calcul ca pe tot parcursul anilor de liceu, elevii sa susțina simulari pentru examenul național de bacalaureat. Ideea este argumentata de faptul ca in acest mod s-ar pune o mai mare presiune pe elevi pentru a se pregati pentru examenul național…

- Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a anunțat, marți ca elevii claselor a VII – a vor susține Simularea Evaluarii Naționale, in perioada 11 – 13 martie 2019, adica peste mai puțin de o luna.Potrivit ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, introducerea simularii ...

- "Nu cred ca vreunul dintre dumneavoastra iși imagineaza ca din cei 55.000 putem avea absolvenți de liceu cu diploma de Bacalaureat ca sa mizam pe ei ca vor opta pentru universitați. Ca urmare, nu cred ca vom avea mai mult de 60-70.000 de absolvenți de liceu peste trei ani de zile. Ce se va intampla…

- Elevii de liceu ar putea da examen de treapta in clasa a X-a pentru a putea termina cele XII clase si pentru a putea sustine examenul de Bacalaureat, potrivit unui proiect de modificare a Legii Educatiei. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca examenul de treapta este necesar pentru…

- Mii de elevi de liceu ar putea sa susțina, in perioada urmatoare, un nou examen, inainte de Bacalaureat, pentru a fi mai bine pregatiți. Aceasta este propunerea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu.

- Elevii care se afla in ani terminali vor avea parte de mai multe schimbari in ceea ce privește susținerea examenului de Bacalaureat sau Evaluare Naționala in 2019. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, a declarat ca iși dorește sa introduca un nou tip de BAC care sa le dea acces elevilor la scolile…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, considera ca elevii ar fi mai bine pregatiti pentru examene daca s-ar introduce o evaluare intermediara in timpul ciclului liceal. 'Ma uit la rezultatele pe care le au elevii nostri, si la examenul de finalizare a ciclului gimnazial de la clasa a VIII-a…

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei Nationale, a declarat intr-un interviu ca nu vrea examen de admitere in liceu, asa cum cer multe dintre liceele centenare. Argumentul ministrului este ca admiterea computerizata este unul dintre lucrurile care merg bine in sistemul de educatie. In schimb, Andronescu…