Simona Halep va juca pentru un premiu fabulos la Turneul Campioanelor

- Simona Halep este castigatoarea turneului de grand slame de la Wimbledon dupa o victorie incredibila in fata Serenei Williams. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis a felicitat o pe campioana de la Wimbledon printr un mesaj postat pe Facebook. "Felicitari, Simona Halep pentru castigarea turneului de…

- UPDATE Marijana Veljovic este arbitrul de scaun al partidei. Serena castiga tragerea la sorti si alege sa serveasca prima. Simona intra prima in arena, urmata de Serena. Aplauze puternice din tribune. Cele doua jucatoare intra pe Centralul de la All England Club. UPDATE Familia regala se afla in tribune…

- Tatal Simonei Halep. Stere Halep a afirmat, la Digi Sport, ca fiica sa a ajuns la maturitate și ca este la varsta la care ”va face minuni in tenis”. Halep a mai spus ca fiica sa are atuul ca poate depași repede momentele slabe și iși controleaza emoțiile. ”A venit si momentul in care sa puna scurte.…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) - Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA), confruntarea stelara din semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon, a fost analizata pe site-ul WTA de specialiastul WTA Insider Courtney Nguyen, care a intors pe toate parțile contextul intalnirii de azi. Ziarista Courtney…

- Elina Svitolina a trecut, marti, in sferturile de finala, scor 7-5, 6-4, de Karolina Muchova. Ucraineanca, numarul 8 mondial, este pentru prima oara intr-o semifinala de Grand Slam, ea bifand pana acum doar "sferturi" la Australian Open, Roland Garros si Wimbledon. Simona Halep, prima reactie…

- Simona Halep - Shuai Zhan este primul meci al zilei sio este programat pe terenul 1 de la ora 15:00, in direct la Eurosport. Simona Halep a dat lovitura! Suma imensa incasata dupa calificarea in sferturile de finala de la Wimbledon 2019 Shiuai Zhang conduce cu 2-1 in partidele cu Simona…

- Simona Halep a avut probleme doar in startul meciului. Cori Gauff a lovit lung, a fost jucatoarea mai agresiva și a izbutit sa și conduca, scor 2-1. Simona Halep și-a ridicat treptat nivelul jocului, a greșit mult mai puțin și a inchis setul dupa 43 de minute, scor 6-3. In setul secund, romanca a…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a fost eliminata de Angelique Kerber (31 de ani, 5 WTA), scor 4-6, 3-6, in optimile de finala de la Eastbourne. Halep va ramane pe locul șapte in clasament la startul turneului de la Wimbledon. Romanca ocupa aceeași poziție și in cursa pentru Turneul Campioanelor, cu…