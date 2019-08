Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Click aici pentru a vedea Simona Halep - Nicole Gibbs Halep și Gibbs s-au mai intalnit o singura data in cariera, in șaisprezecimile de finala de la Shenzhen 2018. Simona s-a impus cu 6-4, 6-1. Infruntarea dintre…

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Click aici pentru a vedea Simona Halep - Nicole Gibbs Halep și Gibbs s-au mai intalnit o singura data in cariera, in șaisprezecimile de finala de la Shenzhen 2018. Simona s-a impus cu 6-4, 6-1. Infruntarea dintre…

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Click aici pentru a vedea Simona Halep - Nicole Gibbs Halep și Gibbs s-au mai intalnit o singura data in cariera, in șaisprezecimile de finala de la Shenzhen 2018. Simona s-a impus cu 6-4, 6-1. Infruntarea dintre…

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Click aici pentru a vedea Simona Halep - Nicole Gibbs Halep și Gibbs s-au mai intalnit o singura data in cariera, in șaisprezecimile de finala de la Shenzhen 2018. Simona s-a impus cu 6-4, 6-1. Infruntarea dintre…

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Click aici pentru a vedea Simona Halep - Nicole Gibbs Halep și Gibbs s-au mai intalnit o singura data in cariera, in șaisprezecimile de finala de la Shenzhen 2018. Simona s-a impus cu 6-4, 6-1. Infruntarea dintre…

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT Click aici pentru a vedea Simona Halep - Nicole Gibbs Halep și Gibbs s-au mai intalnit o singura data in cariera, in șaisprezecimile de finala de la Shenzhen 2018. Simona s-a impus cu 6-4, 6-1. Infruntarea dintre…

- SIMONA HALEP - NICOLE GIBBS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT. Halep și Gibbs s-au mai intalnit o singura data in cariera, in șaisprezecimile de finala de la Shenzhen 2018. Simona s-a impus cu 6-4, 6-1. Infruntarea dintre cele doua este programata marți, in jurul orei 20:30. Va fi al doilea…

- ​Jucatoarea de tenis Nicole Gibbs, adversara Simonei Halep în turul I al US Open, a suferit de cancer la glandele salivare, fiind operata cu succes în luna mai, potrivit News.ro. Gibbs a anuntat, la 14 mai, ca sufera de o forma rara de cancer si din acest motiv nu va evolua în…