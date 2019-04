Și-au abandonat mașina cu lemne furate Doi barbați de 35 și 57 de ani, din comuna Balanești, s-au ales cu dosar penal, luni, dupa ce, duminica, ar fi mers pe un teren cuprins in fondul forestier național, de pe raza localitații, aparținand unei femei de 79 de ani și ar fi taiat ilegal mai mulți arbori din specia gorun, pe care … Articolul Și-au abandonat mașina cu lemne furate apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

