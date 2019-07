Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 ani din comuna galateana Mastacani este anchetat, sambata, de criminalisti si procurori, dupa ce vineri seara a omorat un consatean de 34 ani. Potrivit unor surse apropiate anchetei,...

- Un barbat de 37 de ani, din Capitala, a fost reținut de ofițerii polițiști pentru comiterea unui jaf.Cazul a avut loc in seara zilei de 15 martie a anului curent, in timp ce victima, un barbat de 45 de ani se deplasa pe str. I.

- SOCANT… Crima cumplita la Sarateni, o suburbie a orasului Murgeni. Un barbat in varsta de 39 de ani, Danut Ciobanu, a fost ucis in propria curte, de tovarasul sau de pahar, Costel Nicolae Mihnea, de 24 de ani, cu care se cinstise la barul din sat, pana tarziu, in noapte. Victima avea probleme psihice,…

- Un barbat din raionul Orhei a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Acesta este banuit ca, impreuna cu o persoana, a primit de la un cetatean 520 de euro sub pretextul ca l-ar putea ajuta sa obtina mai ușor permisul de conducere, categoriile B si C.

- Consumul de alcool constituie un factor de mare risc asupra traficului rutier, influentand in mare masura producerea accidentelor de circulatie! De cele mai multe ori, conducatorii auto aflati sub influenta alcoolului comit frecvente incalcari ale normelor de circulatie, conduc cu viteza excesiva, se…