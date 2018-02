Și-a părăsit mirele chiar în fața altarului. Motivul este incredibil Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe care nu o intalnise niciodata. Familia lui a aranjat nunta cu un an in avans, dupa ce tatal miresei a stat trei ani in casa mirelui. Intreg evenimentul a decurs normal, exact cum fusese planificat, intr-o ”atmosfera fericita”. Nunta a fost distrusa de momentul in care cei doi trebuiau sa-și depuna… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Un barbat recent casatorit si bunica lui au murit în statul de est Odissa, dupa ce a deschis un cadou de nunta, releva BBC. Explozia a avut loc vineri, în statul Odissa din estul Indiei. Sahu si bunica lui în vârsta de 85 de ani au murit din cauza leziunilor,…

- Diferenta de varsta dintre doi soti le-a ridicat suspiciuni vecinilor, care au sustinut ca barbatul, mai mare cu 29 de ani decat sotia sa, ar fi pedofil. Cei doi spun ca totul a inceput in momentul in care s-au mutat impreuna, pe atunci femeia avea 18 ani, iar el 47. Pentru a scapa…

- Macron s-a aratat critic fata de sistemul actual, in vigoare din 2014, introdus la cererea Parlamentului European, care prevede ca partidele paneuropene sa se prezinte la alegeri cu capi de lista si ca cel care ajunge pe primul loc sa devina automat viitorul presedinte al Comisiei Europene.Acesta…

- Maria Vinogradova, 12 ani, și sora ei, Anastasia Svetozarova, 15 ani, au fost gasite moarte, intinse pe caldaramul acoperit de zapada, in fața blocului lor din Izhevsk, in vetul Rusiei. Potrivit presei din Rusia, totul a inceput din cauza jocului 'Balena Albastra', iar acum autoritatile au…

- Orice femeie viseaza de mica la ziua nuntii: de la rochie si aranjamente florale, pana la modul in care va reusi sa fie in centrul atentiei. Dar ce te faci cand una dintre domnisoarele de onoare te eclipseaza?!

- La inceput Kerry a avut o relatie de lunga durata cu Craig Smith, scrie antena3.ro. Cei doi s-au mutat impreuna si planuiau sa plece in Florida pentru nunta mult visata, pentru care au economisit ani intregi. Dar Kerry nu a putut face pasul cel mare si a decis sa plece rapid. Citeste si Dupa…

- Constantin Enceanu a avut parte de o mare surpriza, venita de unde se aștepta mai puțin. Artistul a plans cand a auzit-o cantand pentru prima oara pe nepoțica sa. Nu de puține ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Ei bine, acest lucru pare sa se adevereasca și in cazul lui Constantin Enceanu.…

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, într-un avertisment transant adresat în egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti, relateaza miercuri dpa, citata de

- Nu s-au uitat nici macar o secunda la bani cand au organizat nunta si totul a iesit asa cum si-au dorit. Totul a fost la superlativ: de la rochia de mireasa care a costat o avere si pana la ultimul detaliu.

- Tatal Deliei, Ion Matache, a ales sa se dedice in totalitate vieții bisericești și a parasit caminul conjugal cu peste 10 ani in urma. Acesta iși traiește viața in post și rugaciune, iar de aproximativ 5 ani locuiește pe Muntele Athos. Din cand in cand alege sa se intoarca acasa pentru a-și vizita familia,…

- “Razboi”, “naziști”, “rasism, “antisemitism”, “Holocaust”. Adolf Hitler, omul care a dat naștere unui genocid de suferința. Frica și tortura, atat in orașele germane, cat și in toata Europa ocupata. Peste șase milioane de oameni omorați in cele mai cumplite chinuri. Și-a dorit puterea suprema in toata…

- In loc de bucuria pe care nunta tinerei urma sa o aduca, familia ei este acum sfașiata. Cu doar 10 zile inainte de ceremonie, femeia s-a filmat inghițind otrava, din cauza faptului ca un fost iubit de-al ei o folosea și o șantaja. Tanara era „satula” și „la pamant”.

- O femeie care urma sa se casatoreasca peste 10 zile, a recurs la un gest șocant din cauza fostului iubit care o șantaja: s-a filmat înghițind otrava. Tânara pe nume Nisha Devidas, din Rohini, India, a decis sa-și puna capat zilelor dupa ce a început sa fie santajata de unul…

- Nisha Devidas mai avea zece zile pâna la nunta, când a decis sa-si puna capat zilelor. Tânara si-a umplut o cana cu otrava, apoi s-a filmat în timp ce-si turna lichidul pe gât.

- De-abia s-a transferat Alexis Sanchez la Man. United și chilianul are deja probleme. Nu cu Mourinho, noul sau manager, ci cu ofițerii de control doping, dezvaluie Daily Mail. Potrivit bazei sale de date conectate la Agenția Antidoping, atacantul ar fi trebuit sa se antreneze luni la Colney, centrul…

- Brian si Maria Schulz sunt doi tineri din New Jersey, care au fost nevoiti sa isi uneasca destinele intr-o baie. Pe durata evenimentului, mama mirelului a inceput sa aiba probleme de respiratie, iar o persoana a insotit-o la baie, unde i-a pus o masca de oxigen. A

- In timpul ceremoniei, mama mirelui a inceput sa aiba probleme de respirație, iar un ofițer a insoțit-o la baie, unde i-a administrat o masca cu oxigen. Mirii au insistat ca femeia sa fie prezenta in momentul in care iși unesc destinele, insa starea sa de sanatate nu i-a permis. Cei doi viitori…

- Managerul Simonei Halep, fosta jucatoare de tenis Virgina Ruzici, a declarat la finalul meciului dintre sportiva din Romania si Angelique Kerber ca determinarea Simonei a fost cea care a facut diferenta pe teren. “Simona refuza sa piarda! Este gata sa moara pe teren, numai sa castige. Este genetic!…

- BERBEC Lucrurile se vor schimba cu adevarat pentru tine in acest an, mai ales daca anii precedenti te-ai luptat pentru asta. La sfarsitul lunii martie, Soarele intra in acest semn, ceea ce inseamna ca este momentul potrivit pentru actiuni inspirate. Soarele care intra in zodia ta iti…

- Zeci de politisti in strada, mii de intrebari fara raspuns si imaginatia bogata a unei adolescente, cam asta este reteta perfecta pentru un viol imaginar • Lipsa de atentie sau poate tragerea unui semnal de alarma mut au facut-o pe aceasta pustoaica sa bage spaima intr-un cartier intreg • Cateva declaratii…

- Ieri a fost o zi de sarbatoare in familia "Mireasa pentru fiul meu". Oana și Cosmin, cei doi foști concurenți, au celebrat ziua de naștere a fiului lor, Kevin, care tocmai a implinit un anișor.

- Chiar daca este de notorietate deja legatura de prietenie care exista intre Barack Obama si Printul Harry, este putin probabil ca familia fostului presedinte SUA sa participe la nunta regala.

- Chiar daca este de notorietate deja legatura de prietenie care exista intre Barack Obama si Printul Harry, este putin probabil ca familia fostului presedinte SUA sa participe la nunta regala.

- O rochie de mireasa, model unicat, in valoare de 4.000 de euro, cu cristale Swarovsky si broderii manuale, este expusa, in premiera in Romania, la targul de profil „Nunta la Palat” de la Cluj-Napoca, aceasta fiind creatia unui designer libanez, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De cativa ani incoace, admiram prezenta ostasilor la manifestarile de anvergura cu "parfumldquo; istoric, chiar medieval, costumele lor impresionante oferindu ne sansa unei intoarceri in timp, la vremuri invatate prin cartile de istorie ori, eventual, vizualizate prin filme. Pe Radu Florian Covaliu,…

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza. Citeste si Incredibil. Ajutoare sociale ridicate cu masini de lux la Craiova - 300 lei pentru familia cu un copil - 600…

- Declinul functiilor pulmonare poate fi impiedicat prin dieta alimentara bogata in rosii si fructe, in special mere, sugereaza un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Universitatea Johns Hopkins, din Baltimore.

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- In timpul audierii in cazul crimei petrecute intr-un bloc din municipiul Arad, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au obtinut marturisirea suspectului, fostul ginere al victimei, care si-a pus fapta pe seama faptului ca era baut. Conform relatarilor pe care le-a facut in fata anchetatorilor,…

- In urma cu o luna crimele lui au șocat o țara intreaga. Satmareanul Razvan Rentea și ucis bunica, tatal și mama cu sange rece din cauza unei dispute financiare. El a fost arestat preventiv dupa imormantarea victimelor sale, polițiștii saltandu-l imediat dupa ce s-a terminat slujba de la biserica. Acum…

- Caz șocant în India. Deepa Ram, în vârsta de 30 de ani, si-a blocat ambele sotii, pe Darius si Mali Devi, într-o masina si le-a dat foc. Conform autoritatilor, barbatul le-a incendiat pe ambele femei din cauza mamei sale, care avea o antipatie fata de ele. Se pare ca…

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati în judecata sub acuzatia ca au omis sa îsi declare toate bunurile în declaratia de avere. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump…

- Liviu Teodorescu a avut un an plin, cu multe concerte, interviuri și evenimente, dar a facut fața cu brio și are mai mulți fani ca oricand. Nu este de mirare ca a primit și inca mai primește oferte pentru zilele de Sarbatoare. Foarte mulți l-ar vrea pe scena in seara de Ajun sau in zilele de Craciun,…

- Anul 2017 a fost un an plin de reușite pentru campioana noastra. Simona Halep a reușit performanța carierei sale, a devenit numarul unu in lume, deși nu a caștigat vreun titlu de Grand Slam.Mai mult de atat, jucatoarea a primit și premiul 'Favorita Fanilor in 2017', reușind s-o detroneze in…

- Anamaria Prodan implinește 45 de ani și vrea o fetița. Inca una, care sa se adauge deja n umeroasei sale familii, despre care spunea recent, cu of, ca e impraștiata prin lume . Sa devina din nou mama e singura ei dorința neimplinita, in rest, spune ca are de toate și, daca ar fi sa ceara ceva, ar cere…

- "Alina Ciucu, in varsta dPe 25 de ani, a fost omorata dupa ce a fost strivita sub sinele garniturii de metrou la statia Dristor 1, in Bucuresti, marti seara", publica Daily Mail. "Pasagerii au crezut initial ca tanara s-a sinucis, dar dupa ce au fost cercetate imaginile suprinse de camere, politia…

- Magda Ciumac și-a refacut viața și, mai mult, este gata sa se casatoreasca și sa o ia de la inceput. "Am fost ceruta de nevasta zilele trecute. Am zis "da"! Domnul este un fost primar. Ne intelegem foarte bine. Ne-am mai vazut acum 5 ani, tot intr-un aeroport și ne-am amintit, dupa 5 ani ca…

- Intr-un discurs la Vatican, Papa Francisc a insistat ca Santana nu este un caracter fictiv, ci este un om real. Potrivit Daily Mail, Papa Francisc a laudat munca exorciștilor catolici, care au combatut ”forțele” Satanei. ”El este rau. Nu este un lucru difuz, ci este o perosoana”, a declarat Papa Francisc…

- Ilie Nastase sustine ca Simona Halep nu a fost lasata sa participe la parada de 1 decembrie de la Arcul de Triumf.Fostul numar 1 mondial a fost in aceeasi situatie. Ilie Nastase a facut scandal la parada oficiala de 1 decembrie, dupa ce nu i s-a permis accesul. Fostul mare jucator de tenis…

- Dupa ce Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat logodna pe 27 noiembrie, Palatul Kensington a dezvaluit deja ca nunta va avea loc in luna mai 2018. Asta inseamna ca viitori miri au la dispozitie doar cinci luni pentru a organiza nunta regala. Desi logodnele regale tind sa fie scurte de obicei –…

- Binecunoscuta cantareața Corina Bud a fost foarte explicita in privința casatoriei și a nunții. Ea și-a spus foarte clar parerea in acest sens. Corina Bud a format un cuplu cu Nelu Bud timp de aproximativ 20 de ani . In urma relației lor s-a nascut Robin, acum in varsta de șapte ani. Corina Bud, care…