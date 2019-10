Stiri pe aceeasi tema

- Turla Bisericii Unitariene din Sanmiclauș a luat foc miercuri 2 octombrie, in jurul orei 15:15. La fața locului intervin pompierii din Blaj și detașamentul Aiud cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica de 42 de metri și o ambulanța SMURD. Știre in curs de actualizare. sursa…

- O femeie de 67 de ani si un barbat de 78 de ani au sfarsit tragic, dupa ce gospodaria le-a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a avut loc in comuna Marginea, judetul Suceava, sambata seara. La fata locului au intervenit Detasamentul de Pompieri Radauti si lucratori de la SVSU Sucevita, Volovat si Horodnic…

- Un incendiu de amploare a izbucnit, vineri, in satul Campu Mare, din comuna Scoarța. Potrivit pompierilor, au ars peste 30 de hectare de vegetație uscata, iar flacarile au cuprins și o casa aflata in apropiere. „Am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu…

- Un barbat de 77 de ani din Olt a fost gasit mort marți, in urma unui incendiu de vegetatie uscata care s-a propagat la o anexa gospodareasca, in comuna Fagețelu, județul Olt, anunța MEDIAFAX.Citește și: Bunicul Luizei a EXPLODAT inainte de reconstituirea morții Luizei Melencu: 'Lui Dinca nu…

- Un incendiu vegetație uscata are loc acum in comuna Podari. La fata locului intervine Detasamentul 1 cu o autospeciala de lucru cu apa. Potrivit ISU Dolj la incendiu s-a mai trimis in sprijin inca doua autospeciale de lucru cu apa, datorita suprefetei mari de vegetatie uscata.

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Satu Nou, zona podului de piatra.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un incendiu izbucnit la vegetatia uscata din zona.Sursa foto cu rol ilustrativ…

- In urma cu putin timp, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Darabani.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la vegetatia uscata din localitate. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat sa intervina in comuna Cobadin. Din primele informatii, este vorba despre un incediu de vegetatie uscata. ...