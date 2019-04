Stiri pe aceeasi tema

- Nu mananci la fast-food, nici prajeli, dulciuri sau tot felul de ronțanele și nici macar prea mult. In principiu, parerea ta e ca mananci sanatos, nu te indopi și totuși nu reușești sa slabești sau...

- Masa bogata de Paști iși poate pune amprenta atat asupra siluetei, cat și a sanatații. Pentru a nu avea probleme in aceasta perioada speciala, de care ar trebui sa ne bucuram, Simona Dumitrescu, medic nutriționist, ne ofera 10 sfaturi prețioase, care ne vor ajuta sa trecem peste sarbatorile pascale…

- Dupa un post indelungat, masa bogata de Paște ne poate afecta digestia și starea de sanatate per ansamblu. Aproape ca nu exista an in care numarul de apeluri la urgența sa nu creasca vertiginos in aceste zile de...

- Cum scapi de dependenta de zahar si de mancatul emotional? Specialistul Bodyshape iti ofera sfaturi pretioase Specialistii de la Bodyshape Transformation Center, centrul Bucuresti unde, pentru a slabi, se imbina sportul cu nutritia si cu ore de coaching pentru motivatia si rezulte garantate, ne explica…

- Tu știai asta? Iata ce se intampla in corpul tau daca mananci 6 caței de usturoi pe zi Fara indoiala, usturoiul este considerat a fi unul dintre cele mai sanatoase alimente din lume. VEZI:O oferta de nerefuzat. Paste exotic in Sri Lanka – Plecare: 25 aprilie – 7 nopti / 9 zile Pentru o perioada lunga…

- Masa de pranz este foarte importanta pentru ca te gasești in momentul zilei cu cea mai mare activitate și ai nevoie de energie. Pentru cei care obișnuiesc sa sara peste micul dejun este chiar cea mai...

- Uite cine ne da noua sfaturi!, a mai adaugat Isarescu, referindu-se la consilierul premierului. Oamenii nostri sunt oameni care ar putea lucra in orice banca din Europa, sunt oameni foarte buni. Este o precizare necesara, pentru ca dansii au avut o frustrare. M-au intrebat: "Noi pentru cine lucram?…

- Atunci cand neglijezi sa inveti in timpul anului, sesiunea poate deveni un cosmar, transformandu-se intr-o cursa de parcurs pe repede inainte intreaga materie. Si cum in fiecare an ne trezim luati prin surprindere de examenele care ne bat la usa, aceasta situatie se repeta in fiecare sesiune.