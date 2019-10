Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și interpretul de muzica reggae Louie Rankin, caștigator al unui premiu Grammy, a murit intr-un accident rutier produs luni in Ontario, Canada, potrivit tabloidului american TMZ, anunța MEDIAFAX.Citește și: ULTIMA ORA Viorica Dancila, intampinata de protestatari la Ploiești: 'Ghița…

- Curtea de Apel Alba Iulia a mentinut pedeapsa de 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioada de 3 ani pentru un barbat in varsta de 42 de ani din comuna Lopadea Noua judecat pentru ucidere din culpa.

- Cantarețul american Eddie Money, cunoscut pentru piesele precum ”Take Me Home Tonight” și ”Baby Hold On”, s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, dupa ce s-a confruntat cu ma multe complicații aparute in urma unei intervenții chirurgicale pe cord.

- Lumea muzicii este din nou in doliu. Compozitorul american LaShawn Daniels, cel care a creat hituri pentru Beyonce, Whitney Houston si Lady Gaga, a murit la varsta de 41 de ani intr-un accident de masina.

- Jessi Combs, in varsta de 39 de ani, supranumita Cea mai rapida femeie pe patru roți, pilot de curse și gazda unor emisiune tv din Statele Unite, a murit intr-un accident rutier produs in Oregon, a anunțat familia sa. Familia lui Combs a confirmat ca aceasta a murit intr-un accident produs cu o mașina…

- O cunscuta solista de muzica populara a decedat, duminica, intr-un accident de circulatie produs pe raza localitatii... The post O cantareata de muzica populara a murit intr-un accident rutier. Era mama a doi baieti și voluntar la Ambulanța appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta noapte, in jurul orei 03.30, in municipiul Bistrita, sub pasarela de la Dedeman.Purtatorul de cuvant al ISU Bistrita Nasaud a declarat pentru ZIUA de Constanta ca la interventie au fost trimise, pentru ca se anuntase la telefonul de urgenta ca exista o…

- Un barbat din Galati a pierdut controlul volanului pe DN1, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, si a patruns cu autovehiculul pe care il conducea pe contrasens, unde s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.