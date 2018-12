Sesizare PNL, salariu minim brut. CCR, decizie Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 16 ianuarie sesizarea PNL referitoare la legea privind aprobarea OG 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal. Pe 7 decembrie, PNL a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la respectivul act normativ. Potrivit sesizarii, proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Codului fiscal, in sensul introducerii salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate, ca baza lunara de calcul la stabilirea acestor contributii. "Sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei va discuta pe 16 ianuarie sesizarea PNL referitoare la legea privind aprobarea OG 4/2017 pentru modificarea Codului fiscal.PNL a sesizat vineri CCR. "Sunt avute in vedere veniturile realizate in baza contractelor individuale de munca cu norma intreaga…

- Senatul respinsese in 10 octombrie 2017 aceasta ordonanta, insa Camera Deputatilor a adoptat-o. PNL a anuntat ca va ataca legea la Curtea Constitutionala.Proiectul de lege prevede introducerea salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile de asigurari…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis partial, joi, sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie,potrivit ...

- Curtea Constitutionala a României a admis partial, joi, sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Înalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si

- Curtea Constitutionala a dezbatut vineri sesizarile trimise de Curtea Suprema, PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis la proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala, adoptat de majoritatea PSD-ALDE, declarandu-l partial neconstitutinal, potrivit unor surse.

- Curtea Constitutionala a dezbatut vineri sesizarile trimise de Curtea Suprema, PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis la proiectul de modificare a Codului de Procedura Penala, adoptat de majoritatea PSD-ALDE, declarandu-l partial neconstitutinal, potrivit unor surse.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, vineri, sesizarile transmise de Instanta suprema, PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis in legatura cu proiectul legii pentru modificarea Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea legii privind organizarea judiciara, au precizat,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta joi sesizarile transmise de Instanta suprema, PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis in legatura cu proiectul de modificare a Codului de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii privind organizarea judiciara. Inalta Curte de Casatie si Justitie…