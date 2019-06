Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara va inființa un serviciu de taxi gratuit pentru persoanele cu dizabilitați. Autoritațile cumpara pentru acest serviciu patru autoturisme modificate, care vor permite transportul persoanelor cu dizabilitați locomotorii. Serviciul gratuit de taxi va funcționa in cadrul societații de…

- Primaria Timișoara va inființa un serviciu de taxi gratuit, destinat persoanelor cu dizabilitați din oraș. Autoritațile cumpara pentru noul serviciu patru autoturisme modificate, care vor permite transportul persoanelor cu dizabilitați locomotorii, transmite MEDIAFAX.Primarul Timișoarei, Nicolae…

- Consilierii locali vor adopta in curand tabelele care cuprind opțiunile beneficiarilor aprobați conform HCL 127 din 27 martie 2019 (lista finala a tinerilor care primesc terenuri gratuite – n.r.). Vorbim, mai exact, de lista beneficiarilor dupa ce aceștia și-au ales parcelele, unele de 252…

- Suparat ca nu a stiut de ce intarzie in trafic, marti dimineata, primarul Nicolae Robu a decis sa faca ceva in acest sens. Iar acel ceva va fi, se pare, o alternativa la una dintre cele mai populare pagini de pe reteaua Facebook, legata de Timisoara! Primaria Timisoara va avea propria pagina Infotrafic…

- Cladirea Primariei Capitalei va avea un ascensor destinat persoanelor cu dizabilitați locomotorii. Initiativa autoritatilor vine dupa ce cateva asociații, care apara drepturile persoanelor cu nevoi speciale au inaintat mai multe solicitari in acest sens.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, sustine ca seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorului Timisoara, Sorin Susanu, cauta motive sa se ia de el. Robu a intrat in conflict cu seful CRPC dupa ce acesta din urma a declansat un control la Primaria Timisoara dupa operatiunea „ghilotina”.

- Planuri mari la Primaria Timisoara, dar, deocamdata, doar planuri. Mai precis, Nicolae Robu a anuntat ca se discuta in acest moment despre transformarea totala a Pietei Consiliul Europei, traficul rutier urmand sa fie dus integral in subteran si zona de la suprafata sa devina una exclusiv pietonala.…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au inaugurat, astazi, in Complexul Studențesc, cel de-al șaptelea subsistem de transport public in comun din oraș. Este vorba de transportul cu trotinete electrice, dupa ce municipalitatea a cumparat 25 de astfel de vehicule, in valoare de aproape 130.000 de lei. Primarul…