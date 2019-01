Serviciile britanice avertizează: Brexitul ameninţă securitatea Marii Britanii Intr-o scrisoare adresata presedintilor asociatiilor locale ale Partidului Conservator, Richard Dearlove, un fost director al serviciilor de informatii externe (MI6), si Charles Guthrie, un fost sef al Statului Major, afirma ca acordul incheiat cu europenii ”ameninta securitatea nationala a tarii in mod fundamental”.



O purtatoare de cuvant a Theresei May a replicat ca estimarea lui Dearlove si Guthrie este ”total eronata”. ”Ascunsa in acord exista propunerea unei «noi relatii aprofundate si speciale» cu Apararea, securitatea si informatiile UE, care este contrara celor trei fundamente… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Australia și Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenințari cu bomba primite prin e-mail de mai mulți cetațeni, au anunțat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenințari similare au fost facute in Statele Unite și in Canada, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Avand…

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Milioane de utilizatori din Europa, din Statele Unite, Asia și Australia au intampinat marți dificultați in accesarea platformei Facebook. Primele probleme la accesare au aparut in jurul orei 15 (ora Romaniei). Conform outage.report, cei mai afectați sunt utilizatorii din Statele Unite, Marea Britanie,…

- Numarul cetatenilor din Uniunea Europeana care lucreaza in Marea Britanie a scazut cu 132.000 in perioada iulie - septembrie 2018, comparativ cu anul trecut, cel mai semnificativ declin anual de cand au inceput sa fie publicate aceste date, in 1997, a anuntat marti Oficiul National de Statistica (ONS).…

- Dar putini stiu ce semnificatii are aceasta sarbatoare.Desi pare o sarbatoare pagana, avand in vedere natura manifestarilor, aceasta sarbatoare a fost acceptata de biserica catolica si protestanta, deoarece in aceste culte, ziua tuturor sfintilor este sarbatorita la 1 noiembrie. Sarbatoarea…

- O alianța numita "Cinci ochi”, formata din Noua Zeelanda, Australia, Marea Britanie, Statele Unite și Canada iși concentreaza eforturile pentru protecția informațiilor sensibile din domeniul...

- Cele mai bune țari in care poți trai și lucra sunt in acest an Singapore, Noua Zeelanda, Germania, Canada și Bahrain, arata un studiu realizat de banca de investiții HSBC, care puncteaza țarile in funcție de dezvoltarea economica, experiențele pe care le ofera și viața de familie, scrie Mediafax.Topul…