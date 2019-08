Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau și-a reorganizat activitatea medicala și ofera de acum noi servicii pentru bolnavii cu patologie pulmonara, respectiv: un Compatiment de Paliație cu 12 paturi, marirea Compartimentului de recuperare respiratorie, la 12 paturi, și un Ambulatoriu specializat și integrat.…

- Cu ajutorul unei firme din București, de recrutare a forței de munca, ce are punct de lucru in Brașov , Mihai Fudulache, administrator al unei societați comerciale aflata intr-o continua ascensiune, a reușit un lucru inedit pentru meleagurile trotușene. Astfel, el a incadrat 18 muncitori din Vietnam,…

- Aproximativ 10.800 de tineri s-au inscris anul acesta la cele șase universitați de medicina și farmacie de tradiție din Romania: București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Targu-Mureș. In contextul in care salariile din domeniul medical au ajuns la nivel european, fiind medici in Iași care…

- Problema fortei de munca din turism se poate rezolva prin educatie Foto: anat.ro. Reprezentantii industriei hoteliere considera ca problema fortei de munca din turism se poate rezolva prin educatie. Mai mult, învatamântul în sitem dual ar putea fi o solutie în acest sens.…

- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Ford și Napoca Rally Academy, echipa campioana naționala la raliuri, au adus, pentru a doua oara la Timișoara, programul gratuit de conducere defensiva Ford Driving Skills for Life. Evenimentul a avut loc in perioada 29-30 iunie, in parcarea Shopping City Timișoara. Aceia care s-au inscris…

- Mai ales cei foarte tineri decid sa lase in urma ținutul natal, pentru studii sau in cautarea unui loc de munca, in speranța unui nivel de trai mai ridicat. Acest fenomen a condus la aglomerarea multor orașe, precum și la o creștere a costului vieții in aceste zone. Printre cele mai importante centre…

- Aflat la cea de a doua ediție, World Bicycle Day este un eveniment organizat de World Cycling Alliance, și susținut in Romania de Asociația Green Revolution și I’Velo. Ziua internaționala a iubitorilor de biciclete se sarbatorește pe 3 iunie. De 200 de ani, bicicleta rezista alaturi de noi și oricate…