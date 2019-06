Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Serban Nicolae candideaza pentru sefia PSD la congresul din acest weekend. El a confirmat ca si-a depus candidatura, potrivit Mediafax. Serban Nicolae devine astfel al doilea contracandidat al Vioricai Dancila, dupa ce deputatul Liviu Plesoianu a anuntat marti ca s-a inscris in cursa pentru…

- Serban Nicolae și-a depus, marți, candidatura pentru sefia PSD la congresul care va avea loc in weekend. Senatorul social-democrat a confirmat pentru Mediafax ca și-a depus candidatura, el anunțand inca de acum doua saptamani ca intenționeaza sa intre in cursa. Odata cu inscrierea sa pentru sefia PSD,…

- Senatorul Șerban Nicolae candideaza pentru șefia PSD la Congresul din acest weekend. Acesta a confirmat, pentru Mediafax, ca și-a depus candidatura. Odata cu inscrierea in cursa pentru șefia PSD, Șerban Nicolae devine contracandidat al Viorici Dancila. Amintim ca și deputatul Liviu Pleșoianu…

- Liviu Pleșoianu nu are susținerea necesara pentru a intra in cursa pentru șefia PSD - surse Deputatul PSD Liviu Pleșoianu nu are susținerea necesara pentru a intra in alegerile pentru funcția de președinte al PSD care vor avea loc sambata la congresul partidului, au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Liderul grupului senatorial PSD, Șerban Nicolae, iși va depune candidatura la sediul central pentru funcția de președinte al PSD la Congresul de sambata, au zis surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Șerban Nicolae devine, astfel, al treilea candidat pentru sefia PSD. Și-au depus deja candidaturile…

- 'Cu cat mai multi, cu atat mai bine. Cred ca fiecare dintre noi are ce spune colegilor, fiecare dintre noi are ce spune membrilor de partid, fiecare dintre noi are ce spune alegatorilor. Din punctul lui de vedere, din perspectiva lui, din experienta lui. Cred ca dezbaterea de idei este benefica in…

- Presedintele interimar al PSD Viorica Dancila a anuntat joi, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca este decisa sa candideze la presedintia PSD, creionand, totodata, care sunt planurile de viitor ale partidului. Dancila a precizat ca s-a decis constituirea a patru grupuri de lucru care vor fi implicate…

- Conducerea PSD se reuneste in sedinta de Comitet Executiv. Social-democratii vor discuta despre Congresul din 29 iunie, congres pe care unii dintre liderii din teritoriu il vor amanat pentru toamna. Pana in prezent trei persoane si-au manifestat dorinta de a candida: Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…