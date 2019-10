Stiri pe aceeasi tema

- SENTINTA…Ajuns sa fie inculpat, fostul politist Cristian Danu, trimis in judecata pentru trafic de droguri, si-a primit, ieri, pedepsa. Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis condamnarea acestuia la 5 ani, 9 luni si 10 zile de inchisdoare cu executare. Iubita fostului politist, Diana Lacramioara Munteanu,…

- „Și S-a rastignit pentru noi in zilele lui Ponțiu Pilat și a patimit și S-a ingropat”. Omul menționat in crezul ortodox, guvernatorul roman al Iudeii, Pilat din Pont, cel care l-ar fi condamnat pe Iisus la moarte prin rastignire, ar fi fost diferit de cel care a fost descris in istorie. O noua descoperire…

- La data de 14 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale Cluj au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, privind un barbat de 22 de ani, din municipiul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un numar de 33 de persoane vor fi conduse la audieri in urma perchezitiilor efectuate joi, la Campulung, la domiciliile unor persoane banuite de trafic de minori si trafic de droguri, anunta Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, intr-un comunicat remis joi AGERPRES.

- Un barbat din Gorj acuzat ca facea trafic de cannabis a fost condamnat la 2 ani si doua luni de inchisoare cu suspendare și la 80 de zile de munca in folosul comunitații, la Primaria Targu-Jiu. In plus, magistratii Tribunalului Gorj au decis, marți seara, ca barbatul sa presteze munca neremunerata in…

- La doar 19 ani, Costica Ciobotaru a ucis un om si s-a ales cu 19 ani de inchisoare ASTEPTARE…Nemultumit de cei 19 ani de detentie primiti in dosarul in care a fost condamnat pentru crima de Tribunalul Vaslui, Costica Ciobotaru a cerut instantei superioare sa fie judecat. Curtea de Apel Iasi a ajuns,…

- Tanar din Argeș, arestat pentru trafic de droguri de mare risc. Luni, 9 iulie, mascații au descins intr-o locuința din comuna argeșeana Priboieni. In casa tanarului de 28 de ani, polițiștii BCCO Pitești au gasit și au ridicat un borcan cu resturi vegetale (cannabis), dar și un laptop, telefoane mobile…