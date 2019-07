Semnele vizibile ale dezastrului fiscal! Deficitul devine uriaș Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție, s-a incheiat pe primele cinci luni ale anului 2019 cu un deficit de 14,7 miliarde de lei, respectiv 1,4% din PIB. cu 80,6% mai mare fata de cel din aceeasi perioada a anului trecut. Adancirea deficitului a venit ca urmare a faptului ca saltul veniturilor nu a ținut pasul cu cel al cheltuielilor. Conform informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor, veniturile au fost cu 11,6% mai mari decat in perioada ianuarie-mai 2018 in timp ce cheltuielile au crescut cu 16,3%. Deficitul de 1,4% din PIB ingrijoreaza pentru ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

