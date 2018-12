Stiri pe aceeasi tema

- ''Nu vom purta un razboi cu Ucraina, va promit'', a insistat Lavrov, intr-un interviu cu ziaristi si cititori ai cotidianului Komsomolskaia Pravda, transmis in direct pe pagina web a publicatiei. Lavrov a dat asigurari ca Rusia nu lupta impotriva ''regimului ucrainean". "Impotriva regimului ucrainean…

- Rusia a anuntat ca va aduce in Crimeea cel puțin zece avioane de lupta de tip suhoi, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste o provocare in apropierea peninsulei, pana la sfarsitul anului.

- ''Nu vom purta un razboi cu Ucraina, va promit'', a insistat Lavrov, intr-un interviu cu ziaristi si cititori ai cotidianului Komsomolskaia Pravda, transmis in direct pe pagina web a publicatiei.Lavrov a dat asigurari ca Rusia nu lupta impotriva ''regimului ucrainean". "Impotriva regimului…

- Ministerul Apararii al Rusiei a anuntat luni desfasurarea a peste zece avioane de lupta Suhoi SU-27 si SU-30 in Crimeea, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste 'o provocare' in apropierea peninsulei inainte de sfarsitul anului, transmite…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat miercuri ca va cere la summitul UE de saptamana aceasta prelungirea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza dpa. Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre Rusia si Ucraina…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins vineri propunerea prezentata de Germania de a media disputa dintre Moscova si Kiev referitoare la arestarea unor nave ucrainene si a 24 de membri ai echipajelor acestora in timp ce se pregateau sa intre in Stramtoarea Kerci pentru a ajunge in Marea Azov,…

- Ucraina a facut un pas important spre declararea legii marțiale, dupa ce Rusia a capturat trei nave ale marinei ucrainene, intr-o acțiune militara soldata cu raniți, in stramtoarea Kerci, in zona de acces a marii Azov, provocand o escaladare fara precedent in aceasta zona sensibila, scrie AFP.UPDATE…

- Rusia a institui joi sanctiuni economice, prezentate ca represalii, impotriva a aproape 400 de personalitati si companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni in crestere intre Kiev si Moscova de cinci ani. Reacția Ucrainei nu a intarziat sa apara și a venit tocmai de la președintele Poroșenko…