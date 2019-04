Şeful organismului anticorupţie bulgar, anchetat pentru afaceri imobiliare dubioase. El s-a autosuspendat din funcţie Parchetul general bulgar a anuntat deschiderea unei anchete in urma dezvaluirilor website-ului bivol.bg despre o diferenta semnificativa intre patrimoniul imobiliar al lui Plamen Gheorghiev si veniturile sale oficiale. Anchetatorii isi indreapta atentia indeosebi asupra cumpararii unor bunuri imobiliare de lux la preturi si cu fonduri suspecte, in special un apartament triplex cumparat la Sofia in 2017. Gheorghiev a reactionat, afirmand ca se considera a fi o victima a „unei campanii calomniatoare orchestrare de persoane vizate” de activitatea sa. El a fost numit cu un an in urma… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

