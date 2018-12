Stiri pe aceeasi tema

- Congresmenii americani au inceput marti o audiere cu directorul executiv al Google, Sundar Pichai, in contextul acuzatiilor ca grupul aplica cenzura in China si pe fondul afirmatiilor unor conservatori ca gigantul are preferinte politice liberale, relateaza DPA. Presedintele Comisiei Juridice…

- Negocierile comerciale dintre Statele Unite si China trebuie sa ajunga la o finalitate reusita pana pe 1 martie sau noile tarife vor fi impuse, a declarat Robert Lighthizer, reprezentantul pentru Comert al SUA, subliniind ca acesta este termenul-limita, informeaza Reuters.

- Șefa ICCJ, Cristina Tarcea, a tras la sorți, vineri, noii judecatori din completurile de 5, schimband și componența celui care judeca apelul in cazul lui Liviu Dragnea. Chris Terhes, președintele Coaliției Romanilor din Statele Unite, iese la rampa cu acuzații grave, afirmand pe Facebook ca „nici…

- Oficialul chinez de rang inalt Yang Jiechi a transmis joi ca Statele Unite și China trebuie sa gaseasca, prin discuții diplomatice, o rezolvare pragmatica și potrivita pentru disputa comerciala cu care se confrunta, relateaza Reuters preluata de mediafax. Comentariile oficialului au fost facute…

- In urma cu doi ani, Harvard Business Review a publicat un articol care sustinea ca firmele trebuie sa isi dezvolte propria politica comerciala externa pentru a gestiona influenta incertitudinilor geopolitice ale secolului XXI asupra business-ului. De atunci incertitudinile s-au inmultit. Statele…

- Conducerea Pro Romania a stabilit Congresul in octombrie, cand va fi aleasa conducerea partidului si vor fi desemnati candidatii la europarlamentare. „Sunt membru fondator, alaturi de Victor Ponta, Nicolae Banicioiu, Daniel Constantin. Urmeaza pe 21 octombrie, la Congres, sa vedem funcțiile de conducere,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat marti China ca "incearca sa influenteze" alegerile din Statele Unite ale Americii prin sanctiunile sale comerciale, dupa ce Beijingul a anuntat "represalii" la noile tarife vamale indicate luni de Washington, intr-o noua escaladare a razboiului comercial,…