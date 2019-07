Șeful Audi, pus sub acuzare, pentru falsificarea testelor antipoluare în scandalul Dieselgate Procurorii germani l-au acuzat pe fostul sef al Audi, Rupert Stadler, de frauda in legatura cu vanzarea masinilor echipate cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel. Anunţul procurorilor vine după ce anul trecut, Audi, divizia de lux a grupului german Volkswagen AG, a primit o amendă în valoare de 800 de milioane de euro (927 de milioane de dolari) pentru încălcarea nivelului emisiilor poluante la motoarele diesel de şase şi opt cilindri. Procuratura din Munchen a anunţat miercuri că Stadler şi alţi… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

