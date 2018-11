Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo afirma, in mesajul adresat Romaniei de Ziua Nationala, ca SUA vor ramane alaturi de Romania in eforturile de sustinere a valorilor democratice si a statului de drept, care reprezinta esenta relatiei dintre cele doua tari si baza cresterii economice si prosperitatii,…

- Academia Româna a transmis un mesaj dur prin care le cere institutiilor statului sa poarte un dialog "lucid si sincer" pentru buna functionare a societatii românesti, mai ales în contextul preluarii presedintiei Consiliului European, care „presupune un efort national…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat prin telefon cu noul presedinte brazilian Jair Bolsonaro despre cooperare in privinta Venezuelei, combaterea criminalitatii transnationale si despre modalitati de consolidare a relatiilor economice, a informat luni Departamentul de Stat.

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a atras atentia Guvernului si Parlamentului din Romania sa nu puna in pericol aderarea la Spatiul Schengen prin indepartarea de la „principiile statului de drept”. „Din 2014 am spus ca Romania, sub mandatul Comisiei pe care eu o conduc, trebuie sa…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a depus un amendament privind bugetul multianual al UE post-2020, prin care solicita creșterea la doua miliarde de euro pentru proiecte și acțiuni privind consolidarea și apararea statului de drept in UE. Bugetul inițial era de 565 milioane euro, scrie Mediafax.„Vedem…

- Am asistat astazi la dezbaterea din Parlamentul European pe tema Statului de Drept din Romania și am urmarit cu atenție toate punctele de vedere exprimate, unele mai contondente decat altele. Am constatat cu stupoare ca poziționarea premierului Romaniei fața de tema dezbaterii a fost…

- Președintele USR Dan Barna a declarat marți, referitor la dezbaterea privind Romania din Comisia LIBE din Parlamentul European, ca Romania "nu este cea a corupților pe care i-am vazut aseara la Strasbourg" sau "a acestei adunari de europarlamentari cu punctaj venit de la Liviu Dragnea si a celor care…