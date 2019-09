Seceta face ravagii în Bărăgan. Cea mai afectată este cultura de rapiţă Seceta afecteaza cultura de rapita, una dintre cele mai profitabile pentru agricultori dar care a devenit in ultimii ani cea mai paguboasa. Pamantul uscat provoaca intarzieri si la insamantarea graului de toamna. Cultura trebuie infiintata pana pe 15 octombrie si daca nu ploua exista riscul ca productia sa fie mult diminuata atat cantitativ cat si calitativ. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

