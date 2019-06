Se trage la foc continuu: alte patru persoane împușcate Un nou incident care a implicat folosirea unui pistol s-a produs sambata noapte in judetul Ilfov. Din cauza unui conflict mai vechi, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft. Pe fondul unui conflict mai vechi, dar si al exesului de alcool, un barbat a tras, sambata noapte, asupra unui […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident in care a fost folosita o arma s-a produs sambata noapte in județul Ilfov unde, pe fondul unui conflict mai vechi și al consumului de alcool, un barbat a tras asupra unui grup de persoane cu un pistol airsoft, dupa o discuție aprinsa in fața casei agresorului. Trei persoane la spital.Pe…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise dupa ce un barbat a deschis focul intr-un motel din Australia. Poliția spune ca ar fi vorba de un barbat de 45 de ani. Martorii spun ca agresorul cauta...

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, in noaptea de joi spre vineri, in apropierea unei școli din orașul Galați, informeaza Mediafax. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul in piept.Deoarece ancheta este in plina ...

- Un barbat de 42 de ani a fost omorat, in noaptea de joi spre vineri, in apropierea unei școli din Galați. Din primele informații, el a fost injunghiat cu un cuțit in piept, dupa ce a avut un conflict cu mai multe persoane, in strada. Polițiștii și procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galați…

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, în noaptea de joi spre vineri, în apropierea unei școli din orașul Galați. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul în piept. Deoarece ancheta este în plina…

- Un conflict spontan a izbucnit in Vinerea Mare, in jurul amiezii, in centrul orasului Sebes. Mai multi tineri s-au luat la cearta in plina strada, iar unul dintre ei ar fi fost lovit in zona capului, fiind transportat la spital. Scandalul ar fi pornit pe fondul unui conflict mai vechi, potrivit IPJ…

- In dimineata de 4 aprilie 2019, peste 150 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 si cu sprijinul Jandarmeriei, au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara si 14 mandate de aducere…

- VIDEO! Un pistol și muniție, dar și sume mari de bani, ridicate de polițiștii BCCO Pitești. In urma perchezițiilor din aceasta dimineața, desfașurate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., in București și județul Ilfov, au…