- Firma Coral Impex, care se ocupa in urmatorii patru ani de serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, a inceput sa stropeasca impotriva țanțarilor duminica noaptea, iar luni anunțau ca intervin iarași. Iata ca de joi se arunca substanțe și din aer. „Substanța utilizata pentru efectuarea…

- Primaria Municipiului Timisoara, in baza contractului subsecvent nr : 40/5.04.2019 incheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti, va aduce la cunostinta ca ‚incepand cu data de 13.06.2019 se vor executa servicii de dezinsectie aeriana pe domeniul public al Municipiului Timisoara. Substanta utilizata…

- Pe timișoreni nu-i vor mai mușca țanțarii. Primaria Timișoara a anunțat ca, incepand de duminica, se vor efectua servicii de deratizare și dezinsecție pe domeniul public al orașului, in baza contractului incheiat cu Coral Impex SRL Ploiești. Potrivit reprezentanților municipalitații, vor fi utilizate…

- Autoritatile locale din municipiul Drobeta Turnu Severin au anuntat ca au demarat, de astazi, o campanie de dezinsectie in toate cartierele din oras. Se stropeste din avion impotriva tantarilor, a m

- In conformitate cu Programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, conform HCL 31/2019, in perioada 22 – 26 aprilie 2019 se va desfașura operatiunea de dezinsectie terestra, pentru combaterea capușelor. Mentionam faptul ca substanta utilizata pentru campania de…

- Peste doar doua zile, in Timisoara va demara, dupa mult timp, prima campanie „pe bune” de deratizare si dezinsectie din oras. Primaria Timisoara a anuntat deja ca a semnat contractul cu firma Coral Impex din Ploiesti. The post Miercuri intra in vigoare contractul de deratizare si dezinsectie in Timisoara…

- Primaria Timisoara, in baza contractului incheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti, anunța ca incepand cu data de 10 aprilie se vor executa servicii de deratizare si dezinsectie pe domeniul public al Municipiului Timisoara. Produsele utilizate sunt: K-OTHRINE PROFI EC 250 avand substanta activa…