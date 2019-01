Se fură bani de pe carduri! Cum te protejezi de hoţii de bancomate Toti proprietarii de carduri care au cazut victima hackerilor in ultima perioada au un lucru in comun. Ei au mers pe increderea comerciantilor si nu au verificat extrasul de cont dupa fiecare tranzactie. Din evidentele banci reiese ca tranzactia a fost facuta tocmai in Luxemburg, desi proprietara nu a parasit Romania in acea perioada. Nu se stie cum a fost posibila frauda, dar expertii admit ca datele unui card pot ajunge in mainile unor infractori. O frauda la fel de intalnita e cea in care hackerii instaleaza pe bancomate reale dispozitive care cloneaza cardurile. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

