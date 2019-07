Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Camerei Deputaților vrea Comisie parlamentara in cazul tragediei de la Caracal. Marcel Ciolacu a anunțat in urma cu puțin timp ca va cere constituirea de urgența a unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la situația revoltatoare de la Caracal soldata cu moartea unei…

- Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania Comitetul Helsinki (APADOR-CH) cere demiterea directorului STS, Sorinel Vasilca, a ministrului Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, si a unor secretari de stat din MAI si Ministerul Sanatatii dupa ce autoritațile nu au reușit localizarea Alexandrei,…

- Reprezentanții Asociației pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania Comitetul Helsinki (APADOR-CH) solicita demiterea directorului STS, Sorinel Vasilca, a ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, și a unor secretari de stat din MAI și Ministerul Sanatații.„APADOR-CH considera total…

- Seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, a anuntat, vineri, ca l-a destituit din functie pe inspectorul sef adjunct al Inspectoratului Judetean de Politie Olt, Nicolae Eugen Alexe, care era imputernicit pe aceasta pozitie, in urma neregulilor din cazul fetei ucise in Caracal. “Avand in vedere informațiile…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramasite umane si bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie și trei locatii gresite. “A fost un apel de The post Fapte grave in…

- UPDATE Perchezitiile la locuinta mecanicului au inceput dupa ce o adolescenta de 15 ani din Dobrosloveni a disparut, ultima oara fiind vazuta in Caracal in timp ce urca intr-o masina. Reprezentantii Politiei Olt au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca politistii, sub coordonarea Parchetului de pe…

- O intreaga comunitate din judetul Olt este in stare de soc dupa ce doua fete si-au pierdut viata. Copilele, in varsta de 9 si 14 ani, se aflau la un parau din apropierea orasului Caracal. Impreuna cu alte fete se jucau pe marginea apei, cand doua dintre ele au decis sa intre in parau. Apa The post Tragedie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca, la nivelul MAI, va fi creat, printr-un proiect european, un centru de furnizare de servicii electronice cu scopul debirocratizarii activitatii si pentru simplificarea accesului cetatenilor, care vor putea depune online cereri inclusiv pentru…