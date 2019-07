Stiri pe aceeasi tema

- Q Magazine prezinta in exclusivitate cererea de revizuire a sentinței, formulata de procurorul general Bogdan Licu in cazul micuței Sorina. Curtea de Apel Craiova este așteptata sa se pronunțe joi in acest caz. “Intr-o completare transmisa astazi de procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, catre…

- Fostul procuror DNA Eugen Stoina a fost achitat de Inalta Curte de Casație și Justiție, acuzat fiind de procurorii Secției pentru Investigare a Infracțiunilor din Justiție de sustragere de la prelevare de probe, intr-un dosar preluat de la Parchetul General. Temeiul legal in baza careia s-a pronunțat…

- Președintele Tribunalului Timiș, Adriana Stoicescu, susține ca oamenii sunt extrem de revoltați pentru situația fetiței din Mehedinți și arata ca, in cazul in care magistrații vor continua cu decizii de Absurdistan, atunci oamenii ii vor alerga cu pietre din oraș. ”Revolta oamenilor nu are legatura…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) cere judecatorilor Inaltei Curți de Casație și Justiție ordonanța prin care procurorii SIIJ au redeschis un dosar penal din 2017 care ii vizeaza, printre alții, pe judecatorul Bogdan Mateescu – membru al Consiliului Superior al Magistraturii…

- Procurorii DIICOT au dispus clasarea cauzei cu privire la savararșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscala și spalare de bani intr-un dosar penal constituit dupa un control din 2015 al ANAF la OMV Petrom. Inainte de sarbatorile de Paști, DIICOT a comunicat…

- Magistratii instantei supreme au decis, luni seara, sa-l achite pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care a fost acuzat de DNA de marturie mincinoasa, fiind mentinuta, astfel, decizia din prima instanta. Decizia este definitiva. Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Ministrul de interne Carmen Dan s-a intalnit, marți, la sediul ministerului, cu veteranii de razboi ai tsructurilor de ordine publica. Ministrul le-a mulțumit veteranilor și le-a transmis un mesaj de respect, dar a ținut sa faca o referire discreta la scandalul din aceste zile provocat de șeful DGA,…

- Agentul guvernamental al Romaniei la CEDO transmite, intr-un punct de vedere adresat CCR, privind problema completurilor specializate ale ICCJ, ca sesizarea formulata de Florin Iordache este admisibila, chiar daca nu a fost facuta de președintele de drept al Camerei Deputaților, contrazicand astfel…