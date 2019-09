Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este momentul pentru un dialog cu Iranul. Este momentul pentru cresterea presiunii asupra Iranului", a declarat Netanyahu presei pe aeroportul Ben Gurion, inainte de a pleca spre Londra, unde se va intalni cu premierul britanic Boris Johnson si cu secretarul american al apararii, Mark Esper.Comentariul…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. ”In perioada 24-26 septembrie Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa la…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 24-26 septembrie, la reuniunea Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul acord pentru rasturnarea Guvernului / SURSE…

- Liderii statelor care fac parte din G7 se reunesc in acest weekend in orașul francez Biarritz pentru a participa la cel de-al 45-lea summit. Principalele teme ale summitului G7 sunt cele legate de conflictele militare și cele comerciale, noteaza BBC News, care explica importanța acestei intalniri. G7…

- Revolut, FinTech-ul britanic cu peste 6 milioane de utilizatori in Europa, lanseaza astazi in Romania serviciul de tranzactionare de actiuni la bursa, ce va fi disponibil, in prima etapa, utilizatorilor de abonamente Revolut Metal. Odata cu lansarea serviciului, clientii Revolut Metal vor…

- Relatiile dintre Statele Unite si Marea Britanie s-au tensionat dupa publicarea unor telegrame diplomatice in care ambasadorul, Kim Darroch, a criticat dur administratia Trump. Presedintele american a afirmat luni ca Statele Unite nu vor mai avea "niciun contact" cu ambasadorul, dar premierul Theresa…

- Trei oficiali importanti au declarat pentru Politico ca Trump incearca sa ii convinga pe liderii Arabiei Saudite, Braziliei, Turciei si Australiei sa renunte la angajamentul de a respecta acordul de la Paris. SUA au refuzat la summit-ul G20 de la Hamburg din 2017 sa isi dea acordul pentru partea declaratiei…