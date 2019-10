Stiri pe aceeasi tema

- SCM ''U'' Craiova a avut parte de un debut reusit de sezon in Liga Nationala de baschet masculin, gratie victoriei cu 75-74 (23-19, 17-23, 17-9, 18-23) in fata vicecampioanei BC CSU Sibiu, duminica seara, pe teren propriu.

- Rapid București a reușit sambata prima victorie de la revenirea in prima liga. Formația de sub Podul Grant a trecut la limita, 18-17 de AHCM Slobozia, in etapa a 6-a a Ligii Naționale. Succesul a coincis cu preluarea echipei de catre Carmen Amariei, fosta mare internaționala care l-a inlocuit pe banca…

- Timisoara Saracens a trecut fara probleme pe teren propriu de Tomitanii Constanta. Problema invingatoarei nu s-a pus in discutie, a fost 69-7 (40-0) final in jocul care a contat pentru runda a VI-a a SuperLigii. Timișorenii au tranșat rapid jocul, inca din prima repriza cand au culcat balonul de sase…

- Intr-o atmosfera dezolanta, cu cateva zeci de fani in tribune, "lupii" s-au intors la Ploiești cu toate punctele Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Alexandru Munteanu, jucator care a evoluat in trecut la Timișoara, pentru ACS Poli. Elevii lui Stoican au adunat toate cele 10 puncte in acest campionat…

- Marele Premiu al Belgiei a oferit Scuderiei Ferrari doua motive de sarbatoare. Dupa o prima jumatate de sezon modesta, Scuderia a obținut prima victorie din acest sezon pe un circuit care a avantajat monopostul roșu. In plus, Charles Leclerc a obținut prima victorie din cariera in Formula 1dupa ce a…

- SCM Politehnica nu a reusit sa o depaseasca pe Dinamo in lupta pentru un nou trofeu. Campioana s-a impus cu 26-24 in fata alb-violetilor, detinatorii Cupei Romaniei. Timisorenii au fost condusi aproape in permanenta de formatia din Bucuresti si au condus o singura data pe tabela. Sustinatorii lui Dinamo…

- SCM Timisoara si-a aflat azi programul din grupa A valorica a elitei de baschet masculin. „Leii” vor disputat primele doua runde pe teren propriu, cu Pitesti si Craiova. Conducerea alb-violetilor anticipeaza dueluri aprige sub panou cu gruparile din Oltenia si Muntenia. „La prima vedere, faptul ca incepem…