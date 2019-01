Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede ca daca unul dintre inculpati achita prejudiciul integral plus 20%, toti acuzatii scapa de urmarirea penala.

- Pe 17 decembrie 2018, presedintele Romaniei a promulgat, prin Decretul nr. 1249, legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 81 2018 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Astfel, persoanele…

- Calin Popescu Tariceanu a depus la Senat un proiect care prevede ca piloții instructori de la Școala Superioara de Aviație Civila și inspectorii Autoritații Aeronautice Civile Romane sa beneficieze de pensie de serviciu, daca au varsta de minim 50 de ani și o vechime in munca de cel puțin 20 de ani.Proiectul…

- Proiectul de act normativ prevede o modificare la art. 98 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, care face referire la metoda de calcul a punctului amenda. În prezent, un punct amenda reprezinta 10% din salariul minim brut pe economie, adica 145 lei. Propunerea legislativa prevede modificarea…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat joi, la Alba Iulia, ca va fi crescuta cifra de scolarizare la scolile profesionale si ca se va cauta sa fie gasita o forma de liceu tehnologic dual, cu mai multa practica.

- Mai exact, proiectul de lege prevede o medie de 20 de ore pe saptamana pentru elevii din clasa pregatitoare pana la clasa a IV-a. Spre comparatie, in prezent elevii invata 19-20 de ore pe saptamana la clasa pregatitoare (au maximum un optional), minimum 20 – maximum 21 de ore la clasele I, a II-a si…

- Incepand cu 1 noiembrie 2018, mai multe servicii beneficiaza de cota redusa de TVA de 5%, scrie Adrian Teampau, Partener Asociat, Divizia Impozite indirecte, EY Romania. Totuși, daca activitațile unor firme din domeniu nu se califica, din punct de vedere TVA, drept servicii de restaurant sau…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a modificat structura subiectelor de examen la Bacalaureat 2019 si Evaluare 2019, la Istorie, Limba Romana si Matematica. Incepand de vara viitoare, aproape jumatate din...