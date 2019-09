Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de protestatari au demonstrat, sambata, pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Venetia pentru luarea de atitudine impotriva schimbarilor climatice si interzicerea patrunderii in laguna a vaselor de croaziera.

- Studiu: Cele mai consumate fructe din lume dispar pana in 2050, daca schimbarile climatice vor continua in ritmul previzionat Schimbarile climatice ar putea afecta culturile de banane in unele dintre cele mai importante tari producatoare si exportatoare, conform unui studiu citat luni de Press Association.…

- Mircea Cirț, CEO-ul ATP Exodus, a primit titlul de cetațean de onoare al municipiului Baia Mare din partea primarului Catalin Cherecheș! Mircea Cirț, CEO-ul ATP Exodus, a primit titlul de cetațean de onoare al municipiului Baia Mare din partea primarului Catalin Cherecheș cu ocazia lansarii celei mai…

- Australia a anuntat ca va aloca 500 de milioane de dolari australieni (338 de milioane de dolari americani) regiunii Pacificului in contextul luptei contra efectelor schimbarilor climatice, inclusiv pentru imbunatatirea rezistentei in fata

- Primaria si Consiliul Local din Cornu Luncii i-au acordat primarului orasului german Altotting, Herbert Hofauer, titlul de „Cetațean de onoare" al acestei comune. Ședința festiva in care a fost acordat acest titlu a avut loc recent la Primaria Cornu Luncii, in prezența primarului din ...

- 80 de teze de doctorat sustinute in perioada 2011-2016 nu se regasesc in format electronic in arhiva Academiei de Politie, iar alte trei teze nu exista nici in format tiparit. Acestor teze disparute li se adauga si lucrarile stiintifice a doi decani din Academia de Politie, arata PressOne.

- Alina Bica, fosta șefa a DIICOT, a parasit Costa Rica și s-a mutat in Spania. Plecarea Alinei Bica din Costa Rica a avut loc vineri, cu o zi inainte ca Elena Udrea sa plece din țara din America Centrala și sa se intoarca in Romania. Autoritațile costaricane au confirmat oficial faptul ca cele doua au…

- Autoritatile din Sydney au declarat stare de urgenta climatica, alaturandu-se sutelor de administratii locale din intreaga lume care cer adoptarea de masuri urgente impotriva schimbarilor climatice, relateaza dpa. Primaria a facut declaratia oficiala luni dupa o reuniune de consiliu, precizand ca locuitorii…