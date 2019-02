Scandalul EUROVISION, în Parlament. Cum poate fi ANULATĂ decizia juriului Ester Peony a caștigat Eurovision, conform rezultatelor date de juriul internațional. Dar, telespectatorii romani au clasat-o pe domnișoara (Ester Peony) pe ultimul loc și pe primul loc au pus-o pe romanca Laura Bretan, care are 17 ani și care provine din Hunedoara. S-a nascut la Chicago și acum trei ani, la doar 14 ani, a caștigat concursul Americanii au Talent. Juriul american a aplaudat-o in picioare, iar in Romania a caștigat concursul Romanii au Talent, a declarat cineastul și politicianul Sorin Ilieșiu, in direct la Romania TV. Ce se poate intampla Ce se poate intampla Sorin Ilieșiu a mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Favorita publicului la ediția din acest an a concursului Eurovision, Laura Bretan, se numara printre invitații speciali ai evenimentului Placido Domingo jr. & friends din data de 17 aprilie de la Sala Palatului din București.

- Favorita publicului la editia din acest an a concursului Eurovision, Laura Bretan, se numara printre invitatii speciali ai evenimentului Placido Domingo jr. & friends din data de 17 aprilie de la Sala Palatului din Bucuresti, scrie news.ro.Domingo Jr. va avea alaturi, pe scena, atat artisti…

- Fosta concurenta și caștigatoarea de la Romanii au Talent, Laura Bretan, s-a clasat pe locul al doilea in finala Eurovision 2019. Laura a fost caștigatoarea votului publicului, primind punctajul maxim, adica 12 puncte. Laura era, de altfel, printre favoritele finalei de duminica seara. ”Felicitari,…

- Selecția naționala a Eurovision de anul acesta nu s-a bucurat de foarte mare succes, probabil și pentru ca anul trecut Romania a ratat calificarea in finala competiției. Deși toata lumea se aștepta ca marea caștigatoare sa fie Laura Bretan, fosta caștigatoare de la Romanii au Talent, balanța a inclinat…

- Deși se numește ”Romanii au talent”, emisiunea de la PRO TV ofera, in ultima ediție, concurenți straini care nu au nicio legatura cu Romania. Așa a fost cazul și vineri seara, cand un american din Chicago, care se prezenta ca fiind bucatar, a baut 125 de oua. El a spus ca recordul personal era de…

- Un adevarat fenomen muzical, Netta Barzilai, laureata Eurovision 2018, vine pentru prima data in Romania, intr-un recital live la finala Selecției Naționale. Intr-o seara in care spectacolul și emoția vor culmina cu desemnarea caștigatorului Selecției Naționale, laureata marelui trofeu Eurovision 2018…

- Laura Bretan, copilul minune al muzicii, care la varsta de 13 ani a caștigat concursul „Romanii au talent” (in 2016) și a ajuns in finala concursului „America’s Got Talent”, va canta, in premiera, la Lugoj. Recitalul va avea loc duminica, 3 februarie, de la ora 10, in Biserica Baptista „Harul”.…

- Laura Bretan, tanara cunoscuta in intreaga lume pentru vocea ei incredibila, ajunge duminica, 3 februarie, la Lugoj. Laura s-a facut cunoscuta dupa ce in urma cu cativa ani a facut furori la Americans Got Talent si dupa ce a castigat in Romania editia din 2016 de la “Romanii au talent’. Spectacolul…