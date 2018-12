Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este cale de impacare intre Bianca Rus și soțul ei, Antonio. Bruneta iși dorește sa scape cat mai repede din mariajul cu acesta. Bianca Rus și partenerul ei de viața, Antonio, se afla in plin divorț. Dupa ce s-a aflat de separarea lor, cei doi și-au adus tot felul de acuzații. Acum, Bianca…

- Bianca Rus este in corzi dupa ce s-a aflat de divorțul de partenerul ei, Antonio. Soacra vedetei a facut declarații despre aceasta. Mama lui Antonio, partenerul de viața al Biancai Rus, a facut dezvaluiri incredibile despre nora ei. Femeia a afirmat ca bruneta era amorezata de cantarețul Dorian Popa…

- Scandalul continua intre Bianca Rus și Antonio, cel care i-a fost soț pentru nici doua luni. Apropiații brunetei scot la iveala manunte uimitoare din relația celor doi și susțin ca barbatul a fost doar un intreținut. „Ce sa-i mai dea Bianca lui Antonio la partaj, cand baiatul asta a fost un an de zile…

- E razboi total intre cantareața Bianca Rus și cel care i-a devenit soț in urma cu doar o luna. Ba chiar a fost nevoie și de intervenția polițiștilor. (Ia-ți mașina visurilor tale in doar cateva luni!) Asta dupa ce Antonio Giani a mers la magazinul de haine second hand pe care cantareața il detine, iar…

- Bianca Rus ar fi fost agresata de partenerul ei de viața, Antonio, la magazinul pe care vedeta il are in Capitala. In luna mai, Bianca Rus s-a casatorit cu iubitul ei, Antonio . In luna octombrie, vedeta a facut nunta la Satu-Mare. a o luna de la nunta, Bianca Rus a trecut prin momente groaznice,…

- Dupa ce inca soțul ei a facut declarații acide, iata ca acum rupe și Bianca Rus tacerea și vorbește despre conflictul conjugal. Au facut nunta cu mare fast in octombrie, au petrecut o luna de miere fabuloasa in Dubai, dar lucrurile au degenerat rapid, se pare. Bianca Rus acuza ca soțul ar fi batut-o,…

- Bianca Rus are probleme grave in mariaj. Intre ei și partenerul sau de viața ar fi aparut tensiuni foarte mari. In luna mai, Bianca Rus s-a casatorit cu iubitul ei, Antonio . In luna octombrie, vedeta a facut nunta la Satu-Mare. Acum, la o luna de la nunta, Bianbca Rus trece prin momente cumplite.…