SCANDAL URIAȘ - Șeful Nissan a recunoscut o inginerie financiară. Fostul șef al grupului a fost arestat într-un caz similar Șeful Nissan Hiroto Saikawa a admis ca a primit sume prea mari de bani in cadrul schemei de compensații a companiei, dar a respins ideea unei infracțiuni, anunța BBC, potrivit Mediafax. Directorul executiv al producatorului auto japonez este acuzat ca a primit in 2013 sute de mii de dolari drept plați suplimentare, in acțiuni. El a spus presei japoneze ca va inapoia banii. Citește și: SURSE - Tariceanu negociaza cu PSD eliminarea lui Meleșcanu . Aceasta este cel mai recent scandal dintr-o serie care afecteaza producatorul japonez de automobile și care privesc plațile facute catre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

