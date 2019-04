Scandal PNL - USR. Herjeu: Dacă ar fi făcut-o PSD-ul, eram deja în război civil, președintele decreta starea de asediu ”Amuzant cum toata lumea buna "da dreapta" pune batistuța pe țambal cand vine vorba de pliantele despre USR distribuite de liberali. Daca ar fi facut-o PSD-ul, eram deja in razboi civil, președintele decreta starea de asediu, NATO, ONU, UE, Comisia de la Veneția și toți ambasadorii de bine ar fi intervenit pentru decapitarea vinovaților nemernici in piața publica a țarii. Așa. mucles, ne facem ca ploua marunt, ca mai avem nevoie unii de alții, chiar daca ne dam la gioale pe unde ne prindem. Mari partide, mari caractere! O spune chiar camaradul lor, caramitru jr.: "sa nu fim toți… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

