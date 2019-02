SCANDAL în sănătate: Controale la o mare CLINICĂ privată, acuzată de duble DECONTĂRI Un nou scandal loveste unul dintre cei mai importanti furnizori privati de servicii medicale din tara. Politistii care investigheaza criminalitatea economica au facut perchezitii la sediul din Bucuresti al spitalului Sanador, dupa ce au primit informatii ca reprezentantii acestuia ar fi cerut bani, pentru decontarea unor operatii, atat de la Casa de Sanatate, cat si de la pacienti. Reprezentantii spitalului au anuntat ca vor colabora cu organele de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Controalele demarate anul trecut la agentii economici din zona de sanatate au aratat ca exista situatii de decontari duble, dar rezultatul final va fi prezentat de ministrul Sanatatii, a anuntat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Anul trecut, am demarat astfel de verificari…

- Polițiștii au descins, miercuri dimineața, la clinica Sanador-Sevastopol, din Capitala, intr-un dosar in care sunt cercetate infracțiuni de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Surse judiciare au precizat pentru Libertatea ca anchetatorii verifica modul de decontare de la pacienți…

