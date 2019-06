Stiri pe aceeasi tema

- Tupeu incredibil din partea unui parlamentar PNL. Ben Oni Ardelean s-a certat cu jurnalistii si i-a jignit chiar in sala comisiei pentru politica externa. Acesta a interzis initial accesul presei in comisie, in timp ce parlamentarii voiau sa adopte o declaratie pentru situatia din Republica Moldova. …

- Vicepresedintele Comisiei de Politica Externa a Camerei Deputatilor, deputatul PNL Ben Oni Ardelean, a avut o iesire nervoasa fata de jurnalisti, dupa ce acestia nu au avut acces la sedinta Comisiei de Politica Externa, unde nu a fost cvorum pentru adoptarea unei declaratii a Parlamentului fata de situatia…

- Deputatul PNL Ben Oni Ardelean i-a numit pe jurnaliști ”nesimțiți”, dupa ce aceștia au cerut, miercuri, 19 iunie, sa participe la ședința Comisiei de politica externa. Deputatul liberal i-a amenințat ca va cere ridicarea acreditarilor de intrare in Parlament „Nu accept niciun fel de tupeu și nesimțire…

- Deputatul PNL Ben-Oni Ardelean i-a facut, miercuri dimineața, "nesimțiți" si "tupeiști" pe jurnaliștii care au vrut sa asiste la discuțiile din comisiile reunite de politica externa. Ba chiar i-a amenințat ca le ridica acreditarea de la Parlament, informeaza digi24.ro.”Tupeul jurnaliștilor”…

- Scandal uriaș in Franța! Presa a dezvaluit ca Monsanto, firma care produce glifosat - un pesticid controversat - a intocmit dosare secrete unor personalitați din diverse domenii: jurnaliști, politicieni, lideri de opinie.

- Deputatul USR Iulian Bulai vorbește despre noțiunea de fake news care exista inca de acum 2.000 de ani, in mesajul de Paște publicat duminica pe pagina sa de Facebook. „Invierea este și despre tentativa unui grup criminal organizat de a promova un fake-news. Mituind martorii și promovand un mesaj fals.…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, ca procedura de restructurare a Guvernului ar putea fi atacata la CCR in cazul in care s-ar ajunge la o astfel de situatie in Parlament."Este o procedura (restructurarea Guvernului - n.r.) care ar putea fi atacata la CCR daca se ajunge la o astfel…

- Tudorel Toader neaga vehement informațiile pe surse! Surse politice au susținut miercuri pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca ministrul Justiției ar fi spus ca „nu sta in picioare” conflictul juridic dintre Parlament și ICCJ pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de corupție și ca „exista…