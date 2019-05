Stiri pe aceeasi tema

- Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe deschide astazi șirul manifestarilor pe care le organizeaza anual in cinstea patronului sau spiritual, cu ocazia „Zilelor Constantin Brancuși”. Evenimentul, aflat la cea de-a XVII-a ediție, este organizat anual, in preajma sarbatorii Sfinților…

- Varful de lance al PNL in alegerile europarlamentare va participa la procesiunea religioasa dedicata Sfinților Imparați Constantin și Elena. Alaturi de Rareș Bogdan va mai fi prezent si un alt candidat pentru un post de europarlamentar, Marian Jean Marinescu. In plus, sunt asteptati…

- Actrita Nadja Regin, care a aparut in doua filme din seria James Bond, a murit la varsta de 87 de ani, informeaza BBC. Vestea a fost anuntata pe contul oficial de Twitter 007, alaturi de mesajul: "Gandurile noastre sunt alaturi de familia si prietenii ei in acest trist moment".

- De cand Gabriela Cristea a adus pe lume cea de-a doua fetița, este mare sarbatoare in casa frumoasei moderatoare! Și, pentru ca aceste zile de primavara au fost numai bune pentru plimbpari in aer liber, Gabriela Cristea și-a luat familia și a realizat un adevarat tablou!

- Vestea MOMENTULUI in lumea mondena! Gabriela Cristea a nascut in urma cu cateva minute. Fericitul tatic Tavi Clonda a facut anuntul! Gabriela Cristea a dat nastere unuei fetite perfect sanatoasa si este in culmea fericirii. Familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda s-a marit in urma cu cateva momente.…

- Elly Mayday a fost diagnosticata in 2013 cu carcinom seros, o forma rara de cancer ovarian. Ea a trecut printr-o operație de histerectomie și prin mai multe runde de chimioterapie. Familia modelului a anunțat ca Elly și-a pierdut viața intr-un mesaj emoționant postat pe Instagram. Apropiații…

- Oana Zavoranu și-a deschis sufletul in fața fanilor și a postat un mesaj in care le-a marturisit acestora ca zilele acestea va fi nevoita sa ia o decizie importanta pentru familia ei, dar și pentru ea. "Intotdeauna inainte de inceperea unei saptamani imi stabilesc niste prioritați și cred cu tarie ca…

- Minodora, una dintre cele mai iubite artiste de la noi a dat cea mai frumoasa veste! Fanii vedetei au fost in extaz, atunci cand aceasta le-a marturisit ca ea și soțul ei urmeaza sa devina „parinți” din nou.