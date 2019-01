Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare importanta in prima vineri din 2019. In fiecare an, la data de 4 ianuarie, mai mulți sfinți sunt praznuiți de biserica. Așadar, vineri, pe 4 ianuarie, creștinii sarbatoresc Soborul Sfinților 70 de Apostoli.

- Sarbatoare importanta pentru creștini, in ultima zi din an. Biserica praznuiește una dintre cele mai cunoscute sfinte, in fiecare an, pe data de 31 decembrie. Astfel, in ultima zi din fiecare an Sfanta Melania Romana este sarbatorita de catre creștini.

- Sambata, pe 29 decembrie, lumea creștina face pomenirea Sfinților 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod. Este o zi grea, care amintește de un episod negru ce a urmat nașterii Domnului Iisus Hristos.

- Sarbatoare mare pentru crestini in prima zi din luna decembrie. Astfel, pe langa faptul ca romanii sarbatoresc pe 1 Decembrie Ziua Romaniei, iata ca in aceasta zi mai exista si un alt motiv de sarbatoare pentru ca doi mari Sfinti sunt praznuiti.

- Dupa cum se stie, ne aflam la inceputul Postului Craciunului, deja trecand o saptamana din cele 40 de zile sorocite pentru acest important moment traditional din an dedicat curatirii spirituale si fizice a inchinatorilor. Ziua de 21 noiembrie are o semnificatie deosebita deoarece marcheaza Intrarea …

- Ziua de 28 octombrie este extrem de importanta pentru romani. In calendar sunt praznuiți mai mulți sfinți, precum: Sfantul Ierarh Iachint, mitropolitul Tarii Romanesti, Sfinții Mucenici Terentie, sotia sa Neonila si cei 7 fii, precum și Sfantul Ierarh Firmilian, episcopul Cezareei Capadociei.

- Sarbatoare importanta la inceput de saptamana. In fiecare an, in aceasta zi, un mare sfant al crestinatatii este praznuit. Sfantul Averchie, Episcopul Ierapolei, este sarbatorit in fiecare an, pe data de 22 octombrie.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, joi, o intrevedere cu presedintele Adunarii Parlamentare a Republicii Coreea, Moon Hee-sang, context in care a evidentiat atentia deosebita pe care Guvernul de la Bucuresti o acorda implementarii Parteneriatului strategic dintre cele doua tari, in toate domeniile…