Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Junior Chamber International (JCI) Craiova impreuna cu Asociația Romana a Tinerilor cu Inițiativa și Centrul de voluntariat Voluntaris, in parteneriat cu SC Salubritate Craiova SRL, demareaza joi, 16 mai 2019, in Saptamana Naționala a Voluntariatului, campania de ecologizare CleanUP ...

- O ampla acțiune de ecologizare, organizata de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva și Ministerul Tineretului și Sportului, s-a derulat, la nivel național, sub genericul „Fii voluntar de Ziua Pamantului”, acestei manifestari alaturandu-i-se și covasnenii, cu dedicare și responsabilitate. Acțiunea s-a…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in perioada urmatoare cei cinci experti ai filialei de la Constanta vor incepe o campanie de informare a turistilor de pe litoral dupa ce mai multe pachete cu cocaina au fost gasite plutind in deriva in Marea Neagra. …

- Ieri, 8 aprilie 2019, in Baia Mare a avut loc un eveniment istoric privind infratirea avocatilor din regiunea Nord-Vest cu, colegii lor din Republica Moldova. Actiunea a avut loc in prezenta oficialitatilor din Maramures. Astfel s-a creat o noua punte de legatura privind legaturile profesionale si…

- 10.000 de puieți de salcam vor prinde radacini la Dobrotești in Eveniment / on 08/04/2019 at 10:50 / O ampla acțiune de plantare de copaci s-a desfașurat sambata, 6 aprilie, in comuna Dobrotești. La inițiativa primariei localitații și a ONG-ului “Plantam fapte bune”, au fost plantați 10.000…

- Primaria municipiului Targoviste opreste sambata, 30 martie 2019, intre orele 20.30 si 21.30, iluminatul public de „Ora Pamantului” Targovistenii sunt invitati sa ia parte in Piata Tricolorului la o serie de actiuni ce au ca scop marcarea evenimentului Ora Pamantului , un eveniment international…

- Observatorul Astronomic din Suceava gazduieste vineri, 22 martie, de la ora 10.00, un evenimentul de popularizare a fizicii si a cercetarii stiintifice in randul elevilor de liceu „[email protected]".Actiunea se adreseaza elevilor de liceu din clasele IX-XII si le permite, ...

- La Busteni continua traditia manifestarilor prin intermediul carora este scoasa in evidenta contributia profesorilor in slefuirea noilor generatii ale orasului. Este vorba despre “Ziua cadrului didactic”, sarbatoare care a fost initiata de catre fostul primar al localitatii, Emanoil Savin, acum senator.…